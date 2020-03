Cuarentena: detienen a varios ciudadanos por no cumplir y resistirse al procedimiento policial

Esta mañana a las 9.30 la Policía arrestó a un ciudadano de apellido Dacquino, de 29.años con domicilio en el Barrio 500 vv Norte. De acuerdo a la informacion policial, en circunstancias en las que personal policial motorizado realizaba controles preventivos en calle Maipú con intersección de Avenida Belgrano, y teniendo en cuenta la cuarentena total por la pandemia del Coronavirus, los oficiales le solicitaron a este individuo que regresara a su casa ya que no pudo justificar el porque estaba en la calle. Ante este hecho, la persona se negó y al no colaborar con el personal interviniente entorpeciendo el procedimiento, se convocó al personal de Comisaria Séptima. Estos se comunicaron via telefónica con el Fiscal en turno, quien ordenó que el sujeto sea detenido y trasladado en la patrulla policial a la comisaria del Barrio Parque America.

Otros casos se fueron dando en el transcurso de la jornada y fueron confirmados por el ministro de Seguridad, Hernán Martel. Todos corresponden a personas que no pudieron justificar lo que hacían en la calle. ¿Cuántos serán los detenidos al final de la jornada de hoy?

NOTICIA EN DESARROLLO