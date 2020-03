ATECa reclama la no asistencia de los docentes

La mesa ejecutiva de ATECa, que nuclea a los trabajadores de la educación de Catamarca, envió una nota al ministro de Educación de la Provincia, Francisco Gordillo, solicitando la “no asistencia de los docentes de todos los niveles”. El gremio refiere que esta solicitud se relaciona con la emergencia nacional y provincial por todos conocida y con su deber de velar por la “salud y bienestar de la docencia catamarqueña”.

Seguidamente, ATECa le reclama a Gordillo el no haberse expresado sobre el particular. En este punto, comentan: “Desde su cartera no surgió ningún tipo de comunicado formal al respecto”.

Se debe señalar que ayer, el gobernador de la provincia había adelantado que por hoy se iba a conocer la decisión a tomar respecto de si los docentes deben o no hacerse presentes en las escuelas mientras transcurre el cierre de estas últimas para los alumnos.