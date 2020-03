Un árbitro argentino estuvo en contacto con el técnico de Flamengo, infectado de COVID-19

El árbitro Facundo Tello fue el juez del encuentro que llevaron a cabo el Flamengo y Barcelona de Ecuador que se llevó a cabo en Brasil. Y en declaraciones a Closs Continental (AM 590), el juez contó cómo fue el encuentro con el entrenador. "Con él tuvimos el vínculo del saludo, de estrechar la mano. Estaba al tanto de caso del vicepresidente y por esa razón, aunque no lo hemos ni cruzado, la AFA tomó la medida de precaución de aislarnos, y me parece muy bien", contó.

Nicolás Lamolina, cuarto árbitro en Brasil, y Pablo González, uno de los líneas (el otro fue Julio Fernández), fueron cambiados y no dirigieron en la primera fecha de la Superliga. Ante esta situación, Tello confirmó que no fue designado por temas personales y transmitió tranquilidad: "Mis compañeros Nico y Pablo fueron reemplazados. Están bajo el mismo régimen y los cuatros integrantes del equipo arbitral y Angel Sanchez, asesor del partido, estamos sin síntomas".