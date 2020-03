Coronavirus: preparan un paquete económico de emergencia ante el brote

El Gobierno evalúa paralizar la actividad durante diez días a través de una suspensión de los servicios de transporte público, y prevé medidas de emergencia para evitar un impacto pronunciado en la economía, que aún no salió de la recesión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán se encontró este domingo en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández. Según adelantó el jefe de Estado, evaluaron los avances en el diálogo con el Fondo Monetario Internacional en la renegociación de la deuda y un paquete de medidas de emergencia.

En ese sentido, Fernández comentó en distintas entrevistas radiales este domingo que buscó apuntar a dos aspectos en particular: garantizar que los trabajadores que no concurran a trabajar por la virtual cuarentena puedan seguir recibiendo ingresos y, por otro, no paralizar la producción.

El jefe del Poder Ejecutivo planteó "parar el país diez días" para mitigar las posibilidades de contagio de coronavirus a través de una interrupción del transporte público. "Vamos a organizar una serie de medidas para compensar. Uno de los secretos de enfrentar la pandemia es mantener a la gente sana pero no destruir a las empresas. Esto es desde apoyos crediticios e impositivos y ayudar a garantizar el salario", dijo el Presidente.

Por otra parte, afirmó que el Gobierno buscará estos días asegurar el abastecimiento de alcohol en gel y de barbijos. "Estamos trabajando para que no falten alcohol en gel y con barbijos. Tenemos algunas medidas preparadas. Hay normas del Estado que castigan al que especula con los precios y el que los sube desmedidamente", dijo. Además, Fernández instruyó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, a que la fabricación de alcohol en gel que está en manos del ejército argentino sea destino a abastecer el mercado interno.

El Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha una serie de operativos de control en comercios para verificar el abastecimiento de productos y la evolución de los precios. El ministro Matías Kulfas explicó que los operativos estarán a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, que se encargará de monitorear que no falten productos, como el alcohol en gel, y que no se disparen los precios en comercios.

“Entendemos que puede haber faltantes temporales por la situación de sobre demanda, pero no vamos a permitir que nadie aumente los precios especulando y lucrando con esta situación”, advirtió Kulfas.

Respecto a la negociación de la deuda, Alberto Fernández aseguró en diálogo con radio Mitre que "el escenario en todo el mundo ha cambiado". "El primer tema que tengo que hablar con Martín Guzmán es la deuda. Lo que está pasando nos da la razón. Decíamos que estábamos mal y que necesitábamos tiempo. Ahora estamos peor y con más razón necesitamos tiempo (para pagar la deuda", explicó.

Además adelantó que "tenemos charlas prevista con el exterior", por la reestructuración de la deuda que, opinó, "está encaminada". "Lo prioritario es sacar de la crisis social a los argentinos y después discutiremos la deuda", completó.