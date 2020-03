Luis Majul: "Me voy a un lugar con plena libertad de expresión"

Mientras sigue en arduas negociaciones para desembarcar en otro canal, que sería La Nación +, Luis Majul no se anduvo con vueltas y volvió a criticar duramente a América TV, de donde se fue acusando que “quisieron doblegarlo”. El periodista realizó un contundente editorial en su ciclo matutino de la AM 950 CNN y no solo indicó que no tuvo una libertad de expresión plena en su antigua emisora, sino que también reveló detalles de cómo serán sus nuevos programas con fuertes advertencias sobre presuntos escándalos vinculados al Gobierno de la Nación.

“Aunque parezca mentira, la irrupción del coronavirus en la Argentina ha generado para el gobierno dos buenas noticias. La primera: el presidente, con una breve, pero para mí, efectiva cadena nacional, retomó la iniciativa política y el manejo de la agenda”, comenzó Luis, considerando un buen cambio sobre la marcha la decisión de que la secretaria de acceso a la salud y médica infectóloga, Carla Vizzoti, comunicara las decisiones oficiales con respecto a la pandemia del virus COVID-19. “Ella explica directo y sencillo, como se debe hacer en circunstancias extremas”, añadió.

Tras elogiar a Alberto Fernández, Majul apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La segunda buena noticia: el soviet de la segunda línea que está agazapado y sigue peleando por la caja y el poder, quedó descolocado. Fuera de foco y de contexto. Pedaleando en el aire. Así, la vicepresidenta deberá esperar un tiempo más para conseguir la impunidad, y los chicos grandes de La Cámpora tendrán que suspender su vocación para voltear jueces y periodistas y liberar a Milagro Sala, porque el delirio del lawfare salió de la agenda de un día para el otro”, continuó el conductor.

En consonancia con las medidas de salud pública que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el periodista elaboró una broma acerca de su falta de aire en televisión antes de dar los detalles de su nuevo envío. “Por nuestra parte, en los próximos días, complementaremos la cuarentena informativa que nos impusimos. Estamos a punto de terminar el proceso de desvinculación con América y el pase a un lugar de trabajo, para nosotros digo, y no incluyo a mis queridos compañeros de ese canal, más sano, no tóxico, con un gran prestigio, con plena libertad de expresión, en la tele, en prime time, de lunes a jueves y también el domingo, libres y fuertes, para desconcierto de quienes pretendieron doblegarnos y sacarnos de la cancha”, sostuvo con firmeza el hombre que cumplirá 20 años con La Cornisa.

Exitoina