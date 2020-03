Coronavirus: el Gobierno confirmó que por ahora no se suspenderán las clases

El ministro de Salud Ginés González García confirmó la continuidad de las clases pese al avance del coronavirus. Los expertos consideraron que no es necesario el cierre de las escuelas porque “no hay circulación comunitaria” del virus.

Solo Jujuy y Misiones suspendieron las clases durante dos semanas. En el primer caso, se debe exclusivamente a la propagación del Covid-19. Misiones, en tanto, decidió la interrupción, en primer lugar, por el brote de dengue.

A partir de las 14, todos los ministros de Educación se reunirán en el Palacio Sarmiento para garantizar la continuidad del ciclo lectivo.

A través de una resolución, el ministerio de Educación Nacional definió el nuevo protocolo para el tratamiento de la enfermedad en las escuelas. A partir de ahora, en caso de haber un caso sospechoso, se aislará preventivamente durante 14 días al aula afectada. Si ese caso se confirmara, se procedería al cierre total del establecimiento.

Al respecto, Ángela Gentile, parte del comité de expertos, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Gutiérrez, explicó: “Nosotros no tenemos circulación comunitaria. No somos Italia y no somos China. Tiene que quedar claro porque si no se está mirando lo que está haciendo países en diferente situación epidemiológica”.