Salud confirma que Catamarca "no tiene casos de Coronavirus hasta el momento" y no habrá cierre de escuelas

La titular de la cartera de Salud de la Provincia, Claudia Palladino confirmó en conferencia de prensa que no existe circulación de COVID-19 en nuestra provincia. Por lo tanto y tal como indicó la funcionara "Catamarca no tiene casos de Coronavirus hasta el momento". Sí comentó sobre un caso que en calidad de acción preventiva, se le realizó los análisis los que fueron enviados al Malbran. "Esto porque esta persona estuvo en Bariloche en contacto con extranjeros y aunque no tiene síntomas, consideró oportuno que se hagan los estudios". "Esto no significa que tenga la enfermedad", sentenció la ministra.

En cuanto a las medidas a tomar con las escuelas, de momento y como no está en el ambiente el virus que provoca la enfermedad, Salud no aconseja el cierre de los establecimientos educativos. Así lo confirmó Daniela Carrizo, directora de Medio Ambiente.

NOTICIA EN DESARROLLO