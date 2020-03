Ante la crisis económica, Raúl Jalil buscará garantizar el pago de los sueldos de estatales

En medio de la crisis económica y sanitaria que afecta al mundo por la propagación del coronavirus, ayer el gobernador Raúl Jalil volvió a referirise a la imposibilidad de definir un incremento salarial hasta no tener mayor claridad con lo que sucederá en la economía del país. A su vez, anticipó que se tomarán las medidas necesarias para poder garantizar el pago de salarios.

En diálogo con diferentes medios radiales, el mandatario volvió a lanzar críticas a la herencia recibida por la gestión del expresidente Mauricio Macri y señaló que “venimos de una crisis producto de la gran deuda externa y de las malas políticas que hemos tenido, y el perfil de la Nación es tomar medidas que, a veces, son extraordinarias a la cual todos tenemos que entender”.

En ese sentido, indicó que “los problemas de deuda que tiene Argentina que aún no logra arreglar con el FMI y los bonistas, sumado a la aparición del coronavirus que, según se estima, genera un merma de un 2 % en el PBI mundial, generará severos problemas. Es por eso que yo lo que tengo que hacer es garantizar el pago de los sueldos, pero no puedo dar un aumento”.

Respecto de la provincia, destacó que “tenemos la ventaja de no tener deuda externa gracias a la exgobernadora Lucía Corpacci, que fue muy prolija en la administración de los recursos y que nosotros vamos a continuar”. Sin embargo, dijo que de igual manera la provincia se ve afectada por la crisis esconómica que atraviesa el país y que eso dificulta que se otorgue un incremento salarial como el que solicitan los gremios. “Los empleados catamarqueños tienen que entender que es la única provincia que ha mantenido la cláusula gatillo… En ese sentido, vamos a tener que esperar a ver cómo está la situación”, apuntó.

En esa línea, anunció que “se conformará un comité de crisis, que espero que también esté integrado por los poderes Judicial y Legislativo y por sindicalistas, para definir los pasos a seguir. Tenemos que ser más austeros en el gasto público. Hoy tenemos unos 200 funcionarios menos que antes, no habrá teléfono corporativo, no habrá nombramientos por 6 meses y, si es necesario, el mes que viene vamos a bajar el sueldo de los funcionarios”.

“Si vamos a ser austeros, vamos a arrancar por casa”, añadió.

Coronavirus y dengue

En cuanto a las medidas de prevención por el dengue y el coronavirus, el gobernador -además de destacar el trabajo de la ministra Claudia Palladino- remarcó que Catamarca junto con Río Negro fueron las primeras provincias que tomaron

la decisión de suspender todos los espectáculos públicos.

Por último, aclaró que tras su regreso de la feria minera de Canadá, se encuentra siguiendo un protocolo preventivo brindado por la ministra de Salud, aunque no es de cuarentena. “Yo hace siete días que volví y no tengo ningún síntoma. Aparte, viajamos a un país que no presenta muchos casos”, indicó.