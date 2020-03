Se jugarán a puertas cerradas todos los partidos de fútbol en Argentina

Se emitió un comunicado desde el Ministerio de Turismo y Deporte de La Nación en conjunto con el Ministerio de Salud prohibieron el ingreso de público en los partidos de Afa, de Federal A, Regional Amateyr y de Ligas. Aún resta escuchar la palabra oficial de las autoridades de Catamarca al respecto, pero los partidos donde estarán involucrados los equipos catamarqueños se jugarían a puertas cerradas.

Esto afecta a los partidos de fútbol de todo el país. Puede repercutir más o menos dependiendo la categoría. En Primera División o en l B Nacional jugar un partido a puertas cerradad no debe ser un problema. En cambio, desde la B Metropolitana hasta el Regional Federal Amateur puede ser un problema ya que si el público no va no se recauda y no pueden pagar los gastos que conlleva jugar un partido.

En la provincia de Córdoba, están analizando no acatar esto, tanto así que el clásico entre Racing de Córdoba y Juniors se jugará con solo público local. En lo que respecta a Catamarca, aún no se sabe la postura ya que por el Regional, San Lorenzo de Alem debe recibir a Andino de La Rioja. También, San LOrenzo de Pomán recibe a San Martín de Villa Unión.