Para Niederle, arreglar el Bicentenario va a ser fácil

El ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, volvió a referirse al estado del Estadio Bicentenario e insitió que los trabajos que hay que realizar para su recuperación no presentan ninguna complejidad. Además, anticipó que la intervención en el Coloso de la Loma se iniciará en, aproximadamente, un mes, cuando finalicen los pasos administrativos que la ley prevé.

“Nosotros estamos esperando que nos asignen la salida presupuestaria, que hasta el momento no la tenemos, y estamos preparando la documentación técnica”, declaró en diálogo con Radio Valle Viejo. “Yo estimo que en 30 días más se comienza la obra”, agregó.

Tal como lo había anticipado semanas atrás, Niederle indicó que el Gobierno destinará 113 millones de pesos de fondos provinciales para la reparación del estadio y que distintas empresas de Catamarca están en condiciones de realizar la obra.

“Aquí hay empresas, tampoco es tan difícil. No sé qué ha pasado, pero es fácil la solución, no es complicada. Se repara todo y no depende de la empresa porque, en definitiva, pueden ser cuestiones puntuales y no de grandes movimientos ni grandes ingenierías”, aseguró Niederle.

Por último, señaló en qué consisten los trabajos que se deben realizar para recuperar el estadio. “Primero, hay que hacer la demolición de todo lo que está dañado. Bajar las tribunas que están hundidas, volver a compactar. Hay muchas cañerías rotas, con pérdidas de agua. Lo primero es cortar el agua porque es un suelo muy sensible y se desmorona. Vamos a tratar de hacer todas las intervenciones para prevenir cualquier pérdida que haya en el futuro. Tenemos la esperanza que es solo tema de pérdida de agua”, dijo.