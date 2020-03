Cesanteados de Valle Viejo volverán a los cortes de calles

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a los cesanteados de Valle Viejo llevaron sus reclamos, esta vez, a la casa del gobernador Raúl Jalil. Reclamaron que el mandatario intervenga en el conflicto del Municipio chacarero para que los trabajadores que fueron dados de baja por la intendenta, Susana Zenteno, recuperen su fuente laboral.

Durante la manifestación, el delegado de ATE, Rubén Luna, explicó que ante la falta de una respuesta favorable por parte de la jefa comunal sobre la reincoporación de los cesanteados, se tomó la decisión de volver a utilizar como método de protesta, los cortes de calle y rutas.

“En asamblea, decidimos manifestarnos en la casa del gobernador porque no tenemos respuestas ni del Ejecutivo provincial ni del municipal y, por eso, tomamos esta decisión de trasladarnos a la casa del gobernador”, señaló y, agregó que, a partir de ahora, “vamos a recrudecer la lucha, vamos a volver a las calles y hasta que no nos den una respuesta satisfactoria, no vamos a parar”.

En este sentido, el gremialista indicó que, una vez finalizada la protesta frente al domicilio de Jalil, se definiría en asamblea cuáles serán las calles o rutas en las que se realizarán los cortes.

A su vez, remarcó que el reclamo no es solo por la reincorporación de los cesanteados, sino también que solicitan una solución para los más de 150 contratados que fueron dados de baja.