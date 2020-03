ANMAT prohíbe venta de galletitas dulces

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y comercialización de una serie de galletitas dulces por estar mal rotuladas. A través de la disposición 1261/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT dispuso la venta y comercialización de una serie de galletitas marca "Doninas", en una acción iniciada por el departamento de Bromatología de la provincia de Chubut. Allí, en el marco de un programa de monitoreo, se verificó la comercialización en un supermercado perteneciente a la razón social INC S.A., sito en 28 de Julio, Puerto Madryn, Chubut, de productos que no cumplirían con la normativa vigente en relación a la declaración de alérgenos en el rotulado. Por ese motivo, la ANMAT dispuso: "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional los productos (todos marca Doninas) Galletitas dulces con arándanos y ciruelas secas sabor frambuesa. Libre de gluten. Sin TACC; Galletitas dulces con nueces y maní sabor avellanas. Libre de gluten Sin TACC; Galletitas dulces con chips sabor chocolate. Libre de gluten. Sin TACC; Galletitas dulces con semillas de lino, sésamo, chía, maní y girasol. Libre de gluten. Sin TACC; que no consignen en su rótulo la declaración de alérgenos 'puede contener leche, huevo, maní, nueces y/o soja'".