“YMAD tiene que dejarle recursos a las comunidades y a la provincia”

Tras su participación en la feria PDAC 2020, la convención minera más importante del mundo, que culminó hace unos días en Canadá, el flamante presidente del Directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Fernando Jalil, dialogó con la prensa local y marcó los ejes de trabajo de lo que será su gestión al frente de la empresa interestadual.

“Lo que más me preocupó siempre cuando conversábamos sobre esto es por qué YMAD está en Buenos Aires y no en Catamarca. Por ahí va a ir primero la tarea, ver que la firma esté en la provincia, con oficinas en Buenos Aires. Hay que reunirse en Catamarca, en Tucumán, por qué no en las localidades mineras. También visitar Farallón Negro”, anunció.

A su vez, el expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia recordó que “la minería es una cuestión de Estado, como lo planteó la exgobernadora Lucía Corpacci y ahora el gobernador Raúl Jalil. Tenemos que trabajar con las comunidades, con los intendentes locales, priorizar el diálogo, haciendo una minería sustentable para Catamarca”.

En cuanto a los primeros pasos de su gestión como presidente del Directorio de la empresa interestadual, consideró que “hay que interiorizarse de la situación y tomar las medidas para que YMAD esté en el lugar que tenga que estar. Tiene que ser una empresa sustentable, dejarle recursos a las comunidades y a la provincia. Los intendentes van a cumplir un rol fundamental, quiero trabajar codo a codo con ellos, porque son los que conocen sus regiones”.