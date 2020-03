Fracasó la conciliación obligatoria y el Gobierno no llevó propuestas

La anunciada audiencia de conciliación entre Educación y gremios tuvo el final que era previsto luego de las declaraciones del lunes del gobernador de la provincia. El encuentro fracasó y dejó en la intersindical docente una sensación “fea y muy mala”, no solo por la falta de propuesta salarial oficial, sino porque la que se había ofrecido la semana pasada fue retirada.

Los gremios mostraron su preocupación, pero quedaron sin posibilidades de generar otras acciones, dado que aunque propusieron por nota ante Inspección Laboral que las partes quedaran liberadas, esto no les fue concedido. De manera que van a continuar ligados a la conciliación obligatoria aunque no tengan ya tema de debate al no haber propuesta salarial oficial.

Enojo

El titular de ATECA, Jorge Molas, calificó al encuentro como “una falta de respeto para los docentes” y se quejó por los representantes oficiales, que participaron de la reunión indicando “es lamentable que los manden y sobre todo, para decirnos esto”. El secretario de Gestión Educativa, Miguel Arroyo, fue quien representó al Ministerio de Educación y al término del encuentro no formuló declaraciones.

El conflicto se acrecentará no solo porque desde Educación no se llevó propuesta, sino porque ahora los gremios quedan atados a una conciliación que “no estaría llevando a nada”. Así lo señaló Juan Godoy, titular de SUTECA, quien además consideró “legalmente, no correspondía que continuara la conciliación, pero esperamos que reconsideren”.

Molas se mostró sorprendido por el manejo de la reunión y el hecho de convocar a una conciliación sin llevar una propuesta. En este sentido, el dirigente dijo “esto no había sucedido nunca. Jamás le habían faltado de esta manera el respeto a los docentes”. Seguidamente, se quejó de la falta de “previsibilidad del Gobierno” y de que sean obligados a continuar con este “espacio de conciliación que no nos lleva a ningún lado”.

La Dirección de Inspección Laboral los volverá a convocar en fecha y lugar a confirmar para continuar con el diálogo. El representante de ATECa cuestionó esto y apuntó “nos queda claro y es lo que venimos anunciando nosotros, que solamente quieren dilatar. Quieren ganar tiempo, sumar los quince días hábiles de conciliación más los cinco días que tienen para extenderse y así se les pasaría prácticamente el mes. Eso es lo que están buscando y no una solución al problema”.