A un año del accidente, Sergio Denis sigue igual

Este miércoles 11 de marzo se cumple un año del accidente que dejó en coma a Sergio Denis.

El hermano del cantante, Carlos Hoffman, dijo en diálogo con Cadena 3 que "lamentablemente no hay ningún cambio". "Sigue exactamente igual. No tiene conexión con mundo real", detalló Hoffman al tiempo que precisó: "Físicamente está bien pero el cerebro no está conectado con nosotros".

El accidente ocurrió desde unos tres metros de altura poco después de subir al escenario de un teatro San Miguel de Tucumán, mientras interpretaba la canción "Te llamo para despedirme", uno de los éxitos de su carrera.

La clínica a la que fue traslado Denis se encuentra en el barrio porteño de Nuñez y es en la que Gustavo Cerati estuvo internado más de tres años y medio, tras sufrir un ACV.