Se confirmaron las zonas de la segunda fase para los catamarqueños en el Regional

Desde el ente organizador trataron de conformar a todos y ya están las zonas. En la zona 1, el único equipo catamarqueño que habrá es San Martín de El Bañado que ocupará la "zona de la muerte" con todos los equipos santiagueños, Unión Santiago, Sportivo Fernández y Vélez Sarsfield de San Ramón.

En la zona 2, estarán los otros dos equipos catamarqueños que restan, San Lorenzo de Alem y San Lorenzo de Pomán, compartiendo zona con los equipos de La Rioja, Andino y San Martín de Villa Unión.

En tanto que las otras dos zonas está conformada por siete equipos de Córdoba y uno de La Rioja. Cabe recordar, que de los 16 equipos de la región centro solo clasificará uno que se medirá con los ganadores de las otras regiones.

Zonas y fixture

CENTRO

Información de ASCENSO DEL INTERIOR.

ZONA 1

LIGAS CLUBES

V.VIEJO SAN MARTIN

SANTIAGO ESTERO SP. FERNANDEZ

SANTIAGO ESTERO UNION SGO

SANTIAGO ESTERO VELEZ

1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

SP.FERNANDEZ vs. VELEZ VELEZ vs. SP.FERNANDEZ

UNION SGO. vs. SAN MARTIN SAN MARTIN vs. UNION SGO.

2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

SAN MARTIN vs. SP.FERNANDEZ SP.FERNANDEZ vs. SAN MARTIN

VELEZ vs. UNION SGO. UNION SGO. vs. VELEZ

3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

SP.FERNANDEZ vs. UNION SGO. UNION SGO. vs. SP.FERNANDEZ

SAN MARTIN vs. VELEZ VELEZ vs. SAN MARTIN

ZONA 2

LIGAS CLUBES

CATAMARCA SAN LORENZO DE ALEM

POMAN SAN LORENZO

V.UNION SAN MARTIN

LA RIOJA ANDINO

1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

S.LORENZO P. vs. SAN MARTIN SAN MARTIN vs. S.LORENZO P.

S.LORENZO A. vs. ANDINO ANDINO vs. S.LORENZO A.

2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

ANDINO vs. S.LORENZO P. S.LORENZO P. vs. ANDINO

SAN MARTIN vs. S.LORENZO A. S.LORENZO A. vs. SAN MARTIN

3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

S.LORENZO P. vs. S.LORENZO A. S.LORENZO A. vs. S.LORENZO P.

ANDINO vs. SAN MARTIN SAN MARTIN vs. ANDINO

ZONA 3

LIGAS CLUBES

CORDOBA RACING

CORDOBA GRAL. PAZ JRS.

J.MARIA SP. COLONIA TIROLESA

LA RIOJA AMERICO TESORIERI

1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

SP. COLONIA T. vs. A.TESORIERI A.TESORIERI vs. SP. COLONIA T.

RACING vs. G. PAZ JRS. G. PAZ JRS. vs. RACING

2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

G. PAZ JRS. vs. SP. COLONIA T. SP. COLONIA T. vs. G. PAZ JRS.

A.TESORIERI vs. RACING RACING vs. A.TESORIERI

3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

SP. COLONIA T. vs. RACING RACING vs. SP. COLONIA T.

G. PAZ JRS. vs. A.TESORIERI A.TESORIERI vs. G. PAZ JRS.

ZONA 4

LIGAS CLUBES

CORDOBA PEÑAROL

ONCATIVO UNION

BELL VILLE ATLETICO BELL

RIO CUARTO BELGRANO V. M.

1ra. fecha - 15/03/2020 4ta. fecha - 05/04/2020

UNION vs. AT. BELL AT. BELL vs. UNION

BELGRANO V.M. vs. PEÑAROL PEÑAROL vs. BELGRANO V.M.

2da. fecha - 22/03/2020 5ta. fecha - 12/04/2020

PEÑAROL vs. UNION UNION vs. PEÑAROL

AT. BELL vs. BELGRANO V.M. BELGRANO V.M. vs. AT. BELL

3ra. fecha - 29/03/2020 6ta. fecha - 19/04/2020

UNION vs. BELGRANO V.M. BELGRANO V.M. vs. UNION

PEÑAROL vs. AT. BELL AT. BELL vs. PEÑAROL