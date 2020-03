Fernández, al campo: "Duelen la intolerancia y los paros raros"

El presidente Alberto Fernández señaló este martes que le duele la intolerancia de quienes no entienden y hacen paros raros, en alusión a la medida de fuerza que lleva adelante la Mesa de Enlace agropecuaria, quien comenzó el lunes un paro por cuatro días en todo el país en protesta por la decisión del Gobierno de elevar del 30 al 33% las retenciones a la soja. La medida no incluye piquetes en las rutas, pero afecta a la comercialización de granos y ganado.

"A veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. Pero, paciencia, entenderán. Siempre digo lo mismo: no tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos va a acompañar", sostuvo el jefe de Estado durante el acto en el que presentó el listado de medicamentos que PAMI entregará gratuitamente a jubilados.

En compañía del jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en diputados, Máximo Kirchner, la titular del PAMI, Luana Volnovich, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, Fernández aseguró además: "no teman, no nos van a hacer cambiar el rumbo, no vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente (los jubilados) que tiene la Argentina".

El lunes por la noche, en una entrevista con Canal 9, el Presidente había señalado que el cese de la comercialización es para beneficio de los mayores productores de soja; al tiempo que reiteró que su gobierno quiere pagar la deuda externa pero no a costa de los que peor están.

"Ahora hicimos todo lo contrario a la 125: primero cumplimos con una ley, estamos afectando en 3% a los que producen más de mil toneladas de soja. Han bajado las retenciones a las economías regionales, que estaban postergando a muchas zonas del país", sostuvo el mandatario al comparar la situación actual con el contexto del conflicto a raíz de la resolución dictada en 2008, donde aseguró que nadie ganó.

Tanto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también salieron a criticar el paro del campo.

Kicillof señaló que "siempre pasa cuando se toman medidas económicas. Es difícil favorecer al total, al conjunto completo, pero en este caso la gran mayoría de los productores del sector fueron beneficiados".

Massa, por su parte, remarcó que "la clave es entender que de 26 cultivos exportables, 25 quedan igual o ven reducidas las retenciones".