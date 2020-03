El proyecto de creación de la ARCA tendría cambios en la Legislatura

Ayer, la comisión de Legislación General continuó con el estudio al proyecto enviado por el Ejecutivo para crear la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA) en el ámbito de Ministerio de Hacienda y Finanzas. En esta oportunidad, la comisión recibió a los sindicatos que representan a los trabajadores de la Administración General de Rentas y, luego, al gremio de los empleados de la Administración General Catastro. Tras el encuentro, desde el oficialismo reconocieron que avanzarán con algunas modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Los representantes del sindicato de Rentas, entre ellos Silvia Nazar comentó que los diputados pudieron escuchar los planteos una serie de dudas que los preocupaba, “sobre todo no perder la entidad de cada organismo que se trata de fusionar”. Es decir, que “Rentas siga siendo Rentas, Catastro siga siendo Catastro y el Registro de la Propiedad igual, todo con una modalidad de trabajo que haga al buen funcionamiento y una mayor recaudación que el Estado quiera realizar, pero que cada uno lo haga en forma independiente”.

Además, comentó que los diputados les transmitieron tranquilidad por cuanto “no se van a perjudicar los derechos adquiridos de los empleados”.

Por su parte, Manuel Romero, delegado del sindicato de trabajadores de Catastro, indicó que si bien no está de acuerdo con la creación del ARCA, “la reunión con los diputados fue positiva”. A la vez, comentó que el gremio le planteó a los legisladores que la normativa no beneficia a los trabajadores de Catastro e hicieron algunas observaciones, como la profesionalidad de quién esté a cargo de la gerencia general de la Agencia. “Con cuatro o cinco puntos que se modifiquen estaremos satisfechos” estimó Romero.

En tanto, la diputada oficialista, Paola Fedeli, destacó que la comisión que preside está abierta al diálogo y remarcó que los integrantes de la misma no emitirán un despacho sin antes escuchar a todas las partes vinculadas. La diputada estimó que la iniciativa debería contar con algunas modificaciones, no solo en la parte técnica e indicó que se está dialogando con el Ejecutivo por cambios en el proyecto. En este sentido, resaltó que una vez que se hayan escuchado a todas las partes, se analizarán cuáles serán las modificaciones. Finalmente, destacó que la ley no contrariará los derechos ya adquiridos por los empleados de los entes recaudadores.