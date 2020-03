Expectativa de los gremios por la propuesta salarial

El encuentro entre los gremios y el Ministerio de Educación, en la primera reunión de conciliación obligatoria que se concretará hoy a las 9.30 hs en Inspección Laboral, no se da con el mejor de los panoramas. Ayer, el primer mandatario dijo que la Provincia no estaba en “condiciones de anunciar ningún aumento”. Esto podría generar ya un preaviso a la dirigencia educativa. No obstante, desde SUTECA, uno de los gremios de la instersindical docente confirmó la asistencia. “Nosotros, pensando en que los chicos tienen que tener clases es que tenemos toda la apertura para el diálogo y el consenso para llegar a un buen puerto”, apuntó Juan Godoy.

Más allá de los reparos de la Provincia sobre aumentos, el gremialista, tal como lo adelantó ayer a diario LA UNION, dijo que tiene esperanzas que se respetará el acuerdo de la paritaria nacional. No obstante, el monto que tienen pensado solicitar es mayor del ofrecido por el ministro Nicolás Trotta por cuanto en Nación la propuesta fue de $ 23 mil en marzo y ellos solicitaran $ 40 mil. “El salario debe estar al alcance del costo de vida”, sentenció Godoy.

“Vienen declarando que la Provincia no tiene recaudación o que la Coparticipación no es la que esperan, pero nosotros teníamos un planteo previo, que era la paritaria nacional”, refirió el sindicalista.

Del otro lado, los responsables de Educación guardan silencio y esperan por el primero de estos encuentros, los que se extenderán durante quince días, según marca la ley.