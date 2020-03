Polémica y reclamo de deudas tras la decisión de no elegir más reinas para la Fiesta Nacional del Poncho

La decisión del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de no elegir más reinas para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ha generado un par de polémicas. El titular de la cartera, Arq. Luis Maubecín, se mostró firme con esta decisión y acusó que solo recibió comentarios positivos tras el anuncio del sábado pasado. Consultado sobre cómo se trabajará de ahora en más y cuál será la mecánica de elección de los embajadores culturales, quienes reemplazarán de ahora en más a las reinas, el ministro señaló en declaraciones radiales que se está trabajando en los lineamientos y perfiles. En este sentido, apuntó que quienes van a tener este nuevo rol deben ser personas con disponibilidad de tiempo y “cierta edad”, para poder hacer frente a los largos viajes.

A Maubecín no le pareció traumático que de una fiesta para la otra se dejara de contar con la presencia de jóvenes reinas. “Los cambios son cambios y ya el año pasado se hizo el de reina a embajadora y fue lo mismo porque seguía la coronita y el cetro. Eso no identifica a los catamarqueños”. Es la intención que quien se haga cargo de esta nueva tarea sea una persona, ya sea música, artesano, emprendedor o folklorista, pero que tenga una “presencia más identitaria”, según la descripción hecha por el propio ministro.

Última reina

Del otro lado de la historia está Agustina Aranda, actual reina de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, quien se enteró de la determinación del organismo por medio de las redes sociales. Su reinado, sin saberlo ella, ya tiene las horas contadas y no llegará a cumplir el plazo normal. Ya no viajará más representando a la provincia y sus tareas quedan ya sin efecto. Maubecín, en este sentido, acotó que aunque su tarea terminará cuando asuma el nuevo embajador, “ella ya no participa más de los viajes, a partir de la toma de esta decisión”.

Más allá de esta decisión y la falta de comunicación, el detalle más sorprendente son los pendientes que le quedan a Turismo con Agustina. A Agustina se le adeudan haberes desde noviembre a la fecha. “En el Estado yo tengo un sueldo, pero solo me abonaron tres meses y no me pagaron más”, informó la joven a una radio local contradiciendo los dichos del ministro, quien aseguró que con ella no se mantienen pendientes.

Sobre el fin de los reinados para esta tradicional fiesta catamarqueña, Aranda comentó: “me pone muy triste que ya no haya elecciones, que más que elección es una tradición”.