Palacios: “Me pedía que no lo deje morir”

Durante la mañana de ayer, dio continuidad en la Cámara Penal Nº 2 el juicio en el que se ventila el crimen de Ramón Pereyra -quien fue asesinado de un disparo por la espalda el 16 de abril de 2017, cuando se resistió al robo de su teléfono celular- y tiene como imputados a Hernán Maximiliano Pacheco y Rodrigo Segura. Ambos, quienes deben responder por el delito de homicidio en ocasión de robo, no declararon en el inicio del debate.

La audiencia se reanudó, tras una semana de suspensión por problemas de salud del abogado de uno de los imputados, con la declaración de cinco testigos. Entre ellos, se escuchó a la pareja, quien presenció los pormenores del homicidio. Hasta la mujer fue quien recuperó el teléfono celular de la víctima y se lo entregó a una policía y luego a la Justicia.

Se trata de Mariela Palacios, la testigo número dos, quien junto a su pareja, José Carrizo, quien había declarado antes, relataron que aquel domingo 16 de abril, regresaban de la casa de su madre donde habían estado de festejo cuando, al pasar cerca de la plaza René Favarolo, observó a dos personas forcejeando y un tercero sentado en una moto, la que estaba detenida en las proximidades. Sobre este rodado había un sujeto, quien por las características brindadas por la testigo, tanto en la instrucción como ayer en la sala, se trataría del imputado Segura.

La mujer dijo que le hizo detener la marcha a su pareja y descendió de la moto para dirigirse adonde estaban forcejeando y, mientras caminaba, dijo “qué hacen”. “Parece que me escucharon porque fue ahí cuando el que estaba en la moto le dijo al otro flaco ‘tirale un tiro’ y este lo hizo. Vi el fuego y retrocedí, pero luego me acerqué hasta donde estaba el chico herido, me decía ‘no me dejes, no me dejes morir’ y me señaló adonde había caído el teléfono celular”.

Relato coincidente fue el de su pareja, quien se encontraba más alejado de la escena del hecho. En el recinto se escuchó también la declaración del testigo Suárez y Hugo Carrizo, quienes coincidieron en señalar que junto a la víctima vieron a la señora Palacios. Concluidos los testigos, el juicio pasó a un cuarto intermedio para hoy, donde se continuará con más testigos citados en el expediente.