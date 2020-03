Comenzó el campeonato Provincial de Pista y Campo

Maciel Aybar de Belén y Aylen Flores de Santa María en 1.500 metros llanos; Victoria López Córdoba en 600m; Ulises Vergara en 3.000m; el máster Carlos Rivero y la santamariana Nicol Pucheta en marcha atlética y Javier González (U35) y Lucas Ortega (U16) en salto en largo, lograron algunas de las buenas marcas en la tarde del sábado 7 de marzo, a pesar del fuerte calor de la jornada, en la propuesta de la pista “Vení a correr, saltar y lanzar”, que tuvo un auspicioso comienzo abriendo la temporada 2020.

De la mano del Juez Nacional Profesor Hugo Gonzales, se llevaron a cabo las distintas pruebas.

En 1500metros llanos en ajustado final entre dos belichos, el triunfo fue para Maciel Aybar, y el segundo lugar a medio paso de Javier Gonzales de Hualfin, y allí pegadito Luis Silva de Capital; en damas el triunfo quedo para la santamariana Aylen Flores seguida de la siempre vigente Rita Avellaneda.

En 3000 metros llanos la presencia de Ulises Vergara que se subió a los más alto del podio, relegando al veterano Marcelo Sosa y Juan Vázquez.

Para la oportunidad de acuerdo al criterio de los jueces se marcaron importantes registros o marcas técnicas en salto en largo por parte del infantil Julio Cabur y de Lucas Ortega de U16

Otras marcas importantes en 600 metros llanos por parte de Victoria López, y de Aylen Flores en 400 llanos.

Por otra parte, ASOCAT agradece la participación de “Los Uturuncos” del Rugby a través de su entrenador Javier Ochoa quienes gentilmente se unieron a la jornada de pista y campo.

La segunda fecha de pista ira el día sábado 4 de abril en las instalaciones del Polideportivo FME.

Importante presencia de ADEFCA que se unirá al Proyecto de ASOCAT como patrocinadores de las actividades atléticas que se llevaran a cabo en la presente temporada a través de la coordinación de la Profesora Rita Avellaneda.

Escuela de Atletismo de Pista y Campo de ASOCAT

La misma estará a cargo del entrenador y Juez Nacional Profesor Hugo Gonzales y funcionará en las Instalaciones del Polideportivo Capital en días y horarios a confirmar.

CLASIFICACIONES POR PRUEBAS Y CATEGORÍAS

60 metros llanos

M – 1º Julio Said 12.07.

F – 1º Zahira Luz Nieva 11.07; 2º Thiara Álvarez 12.58.

80 metros llanos

M – 1º Lucas Ortega 11.00

F – 1º Melani Acosta 13.03; 2º María Victoria Cabur 14.75.

100 metros llanos

M – 1º Facundo Dávila 11.59; 2º Javier González 12.23.

F – 1º Natalia Heroles 16.13.

400 metros llanos

F – 1º Aylen Flores 1m10s.

600 metros llanos

F – 1º Victoria López Córdoba. 1m58s.

Salto en largo

M – 1º Javier González (35) 4.47; 2º Lucas Ortega (U16) 4.40; 3º Julio Cabur (U14) 3.58.

F – 1º María Cabur (U16) 3.62; 2º Natalia Heroles (35) 2.74.

Lanzamiento de Peso

F – 1º Thiara Alvares 30.10.

1500 metros llanos – general

M – 1º Maciel Aybar (U20) 4m44s, 2º Javier González (30), 4m45s, 3º Luis Silva (My) 4m48s, 4º Rodrigo Soria (My) 4m55s, 5º Luis Ignes (50) 5m23s, 6º Daniel Olmos (35) 5m47s, 7º Axel Colina (J) 5m57s, 8º Juan Cejas (My) 6m03s, 9º Juan José Nieto Ortiz (45) 6m57s, 10º Jonathan Parson (E) 7m04s, 11º José Miranda ((55) 12m27s.

F – 1º Aylen Flores (U18) 5m49s, 2º Rita Avellaneda (40) 6m27s.

1000 metros llanos promocionales

M – 1º Alexis Ahumada 3m51s, 2º Martin Flores 3m52s, 3º José Guitian 3m57s, 4º Santiago Pollino 4m08s, 5º Alan Pachado 4m09s, 6º Marcos Vergara 4m10s, 7º Carlos Olivera 4m12s, 8º Kevin Gordillo 4m13s, 9º David Cejas 4m18s, 10º Jesús Contreras 4m30s, 11º Juan Cruz Medina 4m46s, 12º Marcos Quiroga 4m58s, 13º Fernando Melian 5m26s, 14º Carlos Herrera 5m27s, 15º Sebastián Paéz 5m36s, 16º Federico Sánchez 5m37s, 17º Eliam Pelayes 5m50s, 18º Benjamín Luna 5m58s.

3000 Metros llanos –general_

M – 1º Ulises Vergara (U18)10m22s, 2º Marcelo Sosa (50) 10m39s, 3º Juan Vázquez (25) 10m40s, 4º Luis Ignes (50) 10m47s, 5º Lucas Gomez Lozano (40) 12m50s, 6º Rubén Molina (55) 13m09s, 7º Hernan Aybar (40) 13m21s, 8º Flavio Cassataro (45) 14m10s, 9º Juan Jopse Nieto Ortiz (45) 14m44s, 10º Sergio Campagnale (60) 14m53s, 11º Jonathan Parson (E) 15m15s, 12º Daniel Sebastián Rojo (35) 15m49s.

F – 1º Rita Avellaneda (40) 13m39s, 2º Irma Figueroa (60) 16m46s, 3º Alejandra Diaz (50) 18m33s.

Marcha Atlética

M - 1º Carlos Rivero 20m08s.

F – 1º Nicol Pucheta 20m49s.