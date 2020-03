Un juez de Casación entró en cuarentena luego de arribar de Italia

El juez Juan Carlos Gemignani, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, entró en cuarentena luego de arribar de un viaje proveniente de Italia, uno de los focos de mayor contagio del coronavirus.

El magistrado pidió una licencia para cumplir con el protocolo previsto por el Ministerio de Salud de la Nación pese a no haber presentado ningún síntoma de la enfermedad que tiene en vilo al mundo.

“No tengo ningún síntoma de ninguna clase de enfermedad. Llegué ayer a las cuatro de la mañana de Italia y activé el protocolo del Ministerio de Salud que dice que los que llegan de lugares de riesgo, con o sin síntomas, deben tomar licencia laboral preventiva”, dijo el juez en diálogo con Infobae.

Gemignani estuvo 15 días en Europa dando conferencias. Primero en Madrid, España, y luego en las ciudades italianas de Roma y Florencia. El viernes, desde Italia, el juez hizo una consulta por mail al departamento de Medicina Preventiva del Poder Judicial sobre su situación. La respuesta fue que debiá tomar la licencia de 14 días que fijó el Ministerio de Trabajo, evitar lugares públicos recreativos y, voluntariamemte, no salir de domicilio.

Al regresar ayer al país puso en marcha las recomendaciones que el gobierno activó para las personas que volvieron de lugares de riesgo. Una de ellas es la licencia laboral por 14 días para empleados del sector público como del privado. El juez informó de su situación a la Cámara de Casación.

Italia ya tiene 366 muertos por coronavirus y 6.387 personas contagiadas. El Gobierno italiano ha decretado el aislamiento de la región de Lombardía y otras 14 provincias del norte, una amplia zona en las que viven unas 16 millones de personas, donde se han producido la mayor parte de las infecciones en el país. El gobierno suspendió hoy todas las actividades deportivas en el país hasta el 3 de abril.

Por la situación del coronavirus, un abogado pidió hoy por medidas sanitarias en el edificio de los tribunales de Comdoro Py. “Si uno va a los baños no solo no hay jabón ni papel higiénico, sino que la situación higiénica es deprorable”, dijo Mario Ganora, abogado de Osvaldo Daruich, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, en la audiencia que se realizó hoy en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y otras personas.

El presidente del Tribunal Oral, Rodrigo Giménez Uriburu, dijo que iba a poner en conocimiento del planteo a la Cámara Federal de Casación Penal –que tiene a su cargo el edificio de Comodoro Py– para que tomen medidas y activen los protocolos correspondientes.