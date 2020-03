Calvimonte ganó una carrera de 100km en La Rioja

En La Rioja, el catamarqueño Leonardo Calvimonte fue el gran ganador de los 100km de la segunda edición de la doble Cantaderos, realizada en la zona norte de la vecina provincia.

Calvimonte festejo en Elite y en la clasificación general de la carrera que se definió en un cómodo Sprint. Su escolta fue su coterráneo Diego Fontan, tercero el local Morales y cuarto Pablo Pugliese de La Rioja.

"Fue una carrera durísima, con mucho calor. Nos fugamos cinco bikers en la primera vuelta, de los cuales solo quedamos tres para definir en el final con un Sprint y poder alcanzar la victoria nuevamente" nos cuenta Leonardo. "Quiero agradecer primero y principal a Óscar Aredes y Juan Pablo Molina por la predisposición que tienen conmigo y me llevan a correr, siempre estar pendientes de mí; a Fabricio Bizotto y Fabián Reynoso que también me dieron una mano para poder estar presentes en esta carrera; y como siempre a mi novia Laila que siempre está en todas conmigo que es incondicional conmigo y me apoya es todo. A toda la gente que de una u otra forma que me hacen llegar sus alientos este triunfo es para todos".