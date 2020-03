“El país está tomando todas las medidas para afrontar el coronavirus”, dijo Ginés Gonzalez García

-Usted dijo que la gente está sobre-asustada con el coronavirus y habló de un miedo colectivo. ¿Se evalúan cambios en las recomendaciones a partir del primer caso fatal que se conoció este sábado?

-No, por esta muerte puntualmente. Esto es un día a día; el viernes ya habíamos hecho algunos cambios. En este caso se trata de un paciente que vino de Francia, ya enfermo, con muchas patologías. La buena noticia es que había otros ocho casos en estudio en el país, que dieron negativo. Las medidas cambiarían más cuando si hubiera evidencia de diseminación, de circulación del virus. Ahí es cuando empiezan las medidas con cierres de espectáculos, como en el norte de Italia, por ejemplo. Pero para eso tiene que haber virus circulando en la sociedad. Hay más de 90 países que tienen algunos casos, pero solamente 6 están tomando este tipo de medidas de cierre de espectáculos.

-¿Se arrepiente de haber dicho la semana pasada que no había posibilidades de que hubiera casos de coronavirus en la Argentina?

-No dije eso, no dije eso. Dije que ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Es lo que está pasando todavía. La Argentina está preparada y tomando todas las medidas necesarias para afrontar el coronavirus. Nadie puede decir que no vaya a haber más casos.

-El coronavirus apareció 20 después de que asumiera en el cargo, ¿cambió los planes del ministerio de alguna manera?

-Sí, los planes de mi vida, seguro; porque tengo que hablar mucho con ustedes para tranquilizar (risas). Sí, nos dio una prioridad que no teníamos en ese momento que obviamente es lo que estamos haciendo. Ya demasiado teníamos con lo que estaba, con la deuda del ministerio de $14 mil millones. Cuando llegué acá me propuse que los programas esenciales del ministerio no se cayeran. Por eso trabajé de entrada en medicamentos, por eso volvimos a tener atención primaria en casi todos los centros de salud. Por eso volvimos a poner las vacunas tal como se necesitaban en cantidad. Yo veía el sistema muy frágil.

-¿No teme que esto pueda signar su gestión si la situación empeora? Graciela Ocaña tuvo que renunciar durante la Gripe A.

-¿Me están comparando con Ocaña? (risas) No, de ninguna manera creo que vaya a suceder. Estoy contento con lo que estamos haciendo, porque estamos trabajando muy intensamente y no sólo con el sector público. La semana pasada hicimos reuniones con todos los ministerios del país para hablar de los problemas que tenemos hoy que son: dengue, sarampión y posibilidades de coronavirus. Estamos trabajando con el sector privado, que es muy importante, porque es parte de la estructura y la red sanitaria del país; pero también porque es más probable que un paciente (con síntomas de coronavirus) vaya primero al sector privado, porque son de un nivel medio para arriba los que viajan en avión.

- ¿Le sigue preocupando más el dengue que el coronavirus?. ¿Qué es más útil comprar repelente o comprar alcohol en gel?

-¿Hoy? Comprar repelente. El alcohol en gel es como lavarse las manos. En este esquema de los barbijos y el alcohol en gel, salvo los vendedores de barbijos y alcohol en gel, no sé quién otro sale favorecido. Hay algunos estudios que dicen que el barbijo es contraproducente. Nadie le puede prohibir a nadie usar barbijo, es cierto que la gente siente una seguridad.

-¿Hay responsabilidad política por el brote de dengue de las provincias y del gobierno saliente?

-No, yo creo que algunas provincias han seguido trabajando muy duro, otras no han podido tanto.

-¿La situación del sarampión se está normalizando? No reportaron casos autóctonos en la Provincia en los últimos 7 días.

-Hemos trabajado mucho en el Conurbano y hemos tenido días de quietud. Lo que pasa es que están apareciendo casos importados. Aparecieron 3 en los últimos días.

-¿Puede perder la Argentina el estatus “libre de sarampión”? ¿En qué nos perjudicaría?

-Puede pasar. Es una categoría internacional de cierto reconocimiento sanitario como que el país está libre de una enfermedad que fue la gran vencedora de los imperios azteca e incaico. Al sarampión se le perdió el respeto, porque hubo muchos años que empezó a disminuir, que no tenía casi consecuencias, y la verdad que es una enfermedad muy nociva.

-¿El Estado podría penalizar con severidad a los antivacunas?

-Es difícil eso. La legislación argentina no lo permite. Habría que hacer una acción con los jueces, un amparo, es altamente improbable. Algunos países lo han hecho. Lo que tratamos es de convencer.

-El Gobierno anterior y el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein tienen responsabilidad en este brote?

-No diría que es sólo responsabilidad del gobierno anterior, pero va por partes. La primera es que después que desaparece una enfermedad uno le pierde el respeto. En segundo lugar, están los anti-vacuna, es una tasa media, pero existe. En tercer lugar, hubo períodos de falta de vacunas.

-En diciembre lograron una reducción de los medicamentos del 8%, pero durante el año habían aumentado cerca del 90 por ciento. ¿No es poco?

-En el período del gobierno de Macri los medicamentos aumentaron casi un 500%. Hubo devaluaciones muy fuertes, hubo cosas que tienen que ver con los insumos. Se estaba quebrando mucho el acceso a los medicamentos. Se estaba cayendo sistemáticamente la venta de medicamentos en las farmacias, el Estado había dejado de comprar, se había discontinuado en frecuencia y hasta el nombre del Plan Remediar, que facilita la atención primaria, que volvimos a poner en marcha.

-¿No es insuficiente la reducción de precios?

-No sé, no tengo eso tan esbozado. Ellos (los laboratorios) pueden decir que el dólar aumento eso. Yo pedí una cuestión voluntaria y la industria cumplió. El precio de diciembre bajó un 8%; es más o menos como llegar a los precios de fin de octubre. Si además se prorrogó hasta el mes de febrero, fueron prácticamente 4 meses de estabilidad de precios. Les hemos pedido que sean mesurados en el incremento, Lo que viene ahora es una línea mucho más esencial: la reactivación de prescripción por genéricos. (Fuente Clarin)