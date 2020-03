El Auténtico empató con Jorge Newbery por el Provincial

En la tarde de este sábado, El Auténtico recibió a Jorge Newbery de Pomán, por la cuarta fecha de la zona 2 del Torneo Provincial. No se sacaron diferencias y dejaron el marcador en blanco. En la primera etapa no pasó mucho, carecieron de llegadas de gol y de juego. En el segundo tiempo, los dos equipos tuvieron varias chances pero no pudieron concretarlas. El equipo de El Auténtico terminó con uno menos por la roja a Fernando Ferreyra, a los 33 minutos del segundo tiempo. Así, Jorge Newbery queda a un paso de la clasificación a cuartos de final, mientras que El Auténtico debe ganar para seguir en el torneo.