El reclamo de justicia por el crimen de Agustín Rasguido llegó a la televisión nacional

"Necesito que mi hijo descanse paz" volvió a reclamar entre lágrimas Verónica Rasguido en el programa de TN, Cámara del Crimen. Acompañada de su abogada y tía también de Agustín, Ana Maza, relataron los hechos que llevaron al asesinato del joven. Destacaron nuevamente la falta de cooperación de la policía local al momento de desaparecer la víctima el pasado 25 de diciembre. “Hemos aportado tantas cosas nosotros a la causa y la Justicia es como que está trabajando muy lento. No tenemos el apoyo. El trabajo que ellos deben hacer, no se lo ve”, remarcó la madre. En este punto, el conductor del programa Ricardo Canaletti apuntó "a la policía de cuarta, que una vez más no hace nada".

Verónica, insistió en la culpabilidad de la joven menor de edad y Elías Nieva, quien está prófugo. "Quiero que aparezca y que se haga justicia", señaló emocionada. El mismo pedido lo había formulado el miércoles pasado cuando marcharon en la Plaza 25 de Mayo, junto a un centenar de vecinos y amigos que los acompañaron en el reclamo desde Bañado de Ovanta.“Elías sigue gozando de su libertad. Queremos dar con el paradero de Elías”, consideró en el momento.