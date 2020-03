Tras las reuniones de Guzmán, los bonos se derrumban y salta el riesgo país

Luego de que trascendiera que las reuniones de los representantes de los mayores fondos de inversión con el ministro Martín Guzmán habían dejado gusto amargo entre los visitantes extranjeros, los bonos de la deuda en dólares caen fuerte, hasta 5,5 % en Wall Street.

Los ejecutivos de Greylock, Templeton, Pimco y Fidelity, entre otros fondos, no consiguieron definiciones relevantes de parte del ministro y se especula con que la negociación podría ser más larga de lo planeado por Guzmán.

El riesgo país, que ya había subido el jueves, vuelve a avanzar a 2.512 puntos básicos, 6,8% más. Son valores que no se veían desde el día después de las PASO, cuando el riesgo se disparó por la sorpresiva derrota de Mauricio Macri.

El bono centenario, por ejemplo, cedía US$ 2,25, a US$ 38,41 y el bono 2027 retrocedía US$ 2,22, a US$ 40,96.

Las acciones también cotizan en rojo. El S&P Merval pierde 2,4% en el arranque y los papeles en Wall Street también muestran bajas.

En la semana que termina además de los fondos de inversión estuvo la misión del Fondo Monetario Internacional reunida con los funcionarios del ministerio de Economía. La semana que viene, según el cronograma que había difundido en su momento Guzmán, el Gobierno debería lanzar formalmente la oferta de reestructuración a los tenedores de bonos.

Este viernes por la mañana hubo una reunión del equipo económico para definir cuáles serán los bonos que entrarán en la reestructuración.

A la crítica situación local se suma, además, la incertidumbre internacional que genera la expansión del coronavirus y su impacto en la marcha de la economía y las Bolsas.