Matías Biscay: "En 2015 empezamos perdiendo en la altura y después salimos campeones"

El entrenador Matías Biscay, quien reemplazó a Marcelo Gallardo en el banco de River en la derrota ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, aseguró tener "las mismas esperanzas y expectativas" que en 2015 cuando el elenco de Núñez salió campeón de la Copa Libertadores a pesar de empezar perdiendo "en la altura" ante San José de Oruro.

"Va a ser un grupo parejo y competitivo y perfectamente podemos ganarle a Liga en Buenos Aires", indicó, tras lo cual recordó: "En 2015 empezamos la Copa perdiendo en la altura con (San José) Oruro y al final salimos campeones. Tenemos las mismas esperanzas y las mismas expectativas".

Al hablar del partido en el cual estuvo en el banco de River debido a que Gallardo no pudo viajar por sufrir un cuadro de anginas, a Biscay no le gustó que dieran a entender que su equipo subestimó al rival: "El resultado no era previsible, salimos a competir como hacemos siempre".

"Destaco el esfuerzo de los jugadores porque se brindaron al máximo. Sabíamos que era un rival difícil, que aprovechó muy bien los espacios. Nos vimos superados, pero este partido a muchos chicos les va a servir de experiencia para lo que viene", aseveró.

Además Biscay se quejó del muy mal estado del campo de juego: "La cancha estaba en muy mal estado. En eso la Conmebol tendría que hacer hincapié, es algo fundamental para los jugadores. A veces se fijan en tantas cosas y en lo más importante no. Puede ser esta cancha, la nuestra o cualquiera que no reúna la condiciones para jugar".

Por su lado, el mediocampista Leonardo Ponzio manifestó: "Sabíamos que iba a ser un partido complejo con el aliciente de la altura. Hicimos el trabajo que veníamos proponiendo. Empezamos mal pero queda mucho".

En tanto, habló acerca de cómo se podrían haber logrado los tres puntos en la altura de Quito: "Apenas arranca tenés que convertir, defender bien... La dinámica de defenderse acá resulta que en algún momento podés pecar y te pueden convertir".