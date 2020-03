Morales: “Antes de indultar a Milagro Sala que me peguen un tiro en la cabeza”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió hoy a la posibilidad de que Milagro Sala sea liberada, sobre todo luego de la excarcelación del ex ministro de Planificación Julio De Vido y el avance parlamentario del proyecto que impulsa el kirchnerismo para intervenir el Poder Judicial provincial. “Antes de indultarla, que me peguen un tiro en la cabeza”, señaló de manera contundente.

Morales, que ayer encabezó una marcha en la capital jujeña en repudio al proyecto del senador nacional Guillermo Snopek, consideró que el objetivo de la iniciativa es “pedir las causas, cambiar los jueces, liberar a Milagroa Sala, garantizar la impunidad y volver al clima de violencia al que los jujeños no queremos volver”.

El gobernador evitó otra vez responsabilizar de esta situación al presidente Alberto Fernández, y apuntó contra sectores kirchneristas que quieren “profundizan la grieta”. “Hablé con él y me dijo que no, que bajo ningún punto de vista avala ese proyecto, y le creo, estamos cultivando una relación institucional, pero estoy viendo que los sectores más radicalizados ultra kirchneristas están avanzando”.

“La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar”, enfatizó Morales, y agregó en radio Mitre: “A los jujeños nos costó mucho recuperar la paz y no queremos volver a esa situación de corrupción y violencia que había”.

Ayer, durante la movilización, el mandatario provincial pronunció un encendido discurso. “Jujuy no se toca. Hay que defender a Jujuy", le dijo a los ciudadanos presentes en el acto, que asistieron con banderas y mensajes en línea con las consignas que había lanzado el gobierno provincial: #Jujuycontralaimpunidad y #Noalaintervenciónfederal.

“Se busca intervenir el Poder Judicial con muchos argumentos, pero con la sola finalidad de liberar a Milagro Sala y darle impunidad, no queremos volver los jujeños y eso es lo que movilizó al pueblo”, analizó el mandatario provincial ante el aplauso de los manifestantes. “Hay que defender la autonomía, que se intervenga sería un atropello”, remarcó.

Ayer se confirmó que la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos), iniciará el próximo martes el tratamiento del proyecto que solicita la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

Morales se mostró sorprendido porque, “de cien expedientes que tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales, éste ha sido puesto como segundo proyecto a tratar y ya fue convocado para su tratamiento el día martes”.

Por su parte, Guillermo Snopek consideró que el Gobernador, “tiene la suma del poder público” en su provincia, y sostuvo que su proyecto “no es por Milagro Sala”, en referencia a la acusación que hacen los bloques opositores de que la intención es liberar a la detenida dirigente social jujeña, condenada en distintas causas y con procesos todavía abiertos. (Fuente Infobae)