Multitudinaria marcha de familiares y amigos de Agustín pidiendo justicia en la Capital

Marcha. El triste hábito de pedir Justicia. A las 10.00 de la mañana de ayer, el Paseo de la Fe de la plaza principal de esta ciudad Capital fue escenario de una multitudinaria marcha. Con pancartas y carteles con la leyendas “Justicia por Agustín” y con el rostro del joven, familiares, amigos y vecinos de la localidad de Bañado de Ovanta pidieron Justicia por el asesinato del joven. Crimen ocurrido el 25 de diciembre del año 2019, en el vecino departamento y por el que se encuentra prófugo Elías Nievas, de 19 años. Ayer, la novia del sospechoso y exnovia de Agustín declaró en cámara Gesell y, tal como lo publicó en exclusiva este diario, reconoció haber enviado el mensaje a Agustín aquel fatídico día para que se reunieran con Elías, quien es para la Justicia actualmente su asesino.

La marcha estuvo encabezada por la madre del joven asesinado, Verónica Rasguido. También participó el intendente de la localidad de Bañado de Ovanta, quien desde un primer momento se puso a disposición de la familia de Agustín y los acompañó en todas y cada una de las marchas realizadas, tanto en aquella localidad como en la provincia de Buenos Aires.

“Solo queremos que nos escuchen, que se haga justicia por Agustín. Que el caso se visibilice porque parece que como no fue acá en la Capital, como la persona que murió no vivía acá, a nadie le importa y no tiene que ser así. Él era un joven lleno de sueños y muy bueno, para que se le arrebate a vida como lo hicieron. Hoy, vinimos acá a pedir justicia, a que se haga algo y aparezca su asesino”, expresó en tono molesto una de las manifestantes.

Pacífica

A la convocatoria de pedido de justicia se sumaron también ocasionales transeúntes, quienes se unieron a la manifestación. El lugar de concentración fue el Paseo de la Fe. Desde allí, en forma pacífica, llevando en alto los carteles con el rostro de Agustín y la leyenda “justicia”, la columna de manifestantes partió. Dieron la vuelta a toda la plaza principal y, luego, se detuvieron frente a la Casa de Gobierno. Durante el recorrido, los manifestantes se encontraron con el fiscal penal juvenil, Dr. Guillermo Narváez, quien se detuvo a dialogar con los mismos. El funcionario les explicó que la Justicia está trabajando y que desde la fiscalía se hará todo lo necesario para detener al prófugo. “Estamos trabajando.

Hace unos días que tengo la causa y ayer -por el martes- ya le tomamos declaración en cámara Gesell a la adolescente, lo que no se hizo nunca desde que se produjo el crimen.

Si ustedes creen que la causa estaba estancada, no es así, se está trabajando y en los próximos días vamos a resolver en relación a la adolescente” expresó el funcionario a los manifestantes, quienes se mostraron conformes y hasta aplaudieron los dichos del funcionario.