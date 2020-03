Alegatos y sentencia por un homicidio culposo

Durante la mañana de hoy, en el Juzgado Correccional Nº 1, dará continuidad el juicio que se sigue en contra de Juan Arturo Lazarte, quien debe responder por el delito de homicidio culposo.

En la audiencia, se prevé escuchar el testimonio de la perito en Accidentológica, quien llevó a cabo la pericia accidentológica en la que se plasmó la causa, que desencadenó el fatal siniestro ocurrido el 14 de febrero del año 2015, en el departamento Santa Rosa y que terminara con la vida de Sara del Valle Vergara de Padovino.

El inicio de la jornada está previsto que sea a partir de las 9.00 de la mañana, donde luego de escuchar el relato de la última testigo, el fiscal Alejandro Dalla Lasta, el defensor oficial Rosales Vera, el abogado de la aseguradora demandada, la querella y el actor civil, expondrán los alegatos. Luego, el juez del plenario, Dr. Marcelo Forner, podría dar a conocer la sentencia.

Cabe recordar, que en el inicio del juicio, Lazarse declaró y dijo que no circulaba a alta velocidad y que el automóvil con el que colisionó y en el que viajaba la víctima como acompañante y era conducido por la hija de esta, tenía una sola luz, lo que no le permitió distinguirlo sino hasta que lo tuvo “encima” y no pudo evitar la colisión, que terminó con Sara del Valle Vergara de Padovino fallecida.