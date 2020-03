Romero: “El combate va a ser un gran reto para mi carrera”

La boxeadora catamarqueña, Nazarena “Capricho” Romero, se está preparando para la pelea más importante de su carrera ya que combatirá por el título del mundo dentro de la categoría Supergallo. Su rival será la jujeña Julieta Cardozo y el choque se dará el 20 de marzo.

La oriunda de Recreo habló con el programa Botineros Diario y se refirió a su gran chance: “Yo lo sabía a esto después de la pelea con Griffa, solo que me lo estaba guardando. Se había hablado hasta que se terminó confirmando”.

Sobre dónde podría ser el combate: “Aparentemente, va a ser en Buenos Aires. El promotor parece que no pudo encontrar el apoyo para que se haga acá o en Córdoba”. Y agregó: “Por una parte, me hubiera gustado que sea en Catamarca porque me gusta estar en la provincia y sentir el cariño. Por otra parte, no me gustaría porque es algo que todavía no sé manejar, el Poli Capital lleno, con la presión”.

Siguió: “Ser campeona va a ser importante, va a marcar un antes y un después en mi carrera”.

La rival: “A Julieta le tengo mucho respeto. Para mí, es una de las mejores rivales que voy a tener. Va a ser un gran reto para mí”.

La chance del exterior: “La idea es ser campeona del mundo, salir al exterior con el título argentino, sudamericano y mundial”.