Un corte por una sonrisa: Cortan el pelo a personas que más necesitan

Cada vez que se dan cosas así, es para destacacar. Sin pedir nada a cambio, Mariana Brandán y Laura Tapia, le cortan el pelo a personas que no puden acceder a un corte pagando. Lo hacen gratis y lo hacen con ganas y con amor a su profeción.

Son un equipo, Tapia de "Laura Peluqueria Integral Unixes", se encarga de cortar el pelo a las mujeres. En tanto que Brandán, de "Lady Barber Shop" se encarga de los varones.

El primer acto solidario de "un corte por una sonrisa" fue el martes en el merendero "Agape" ubicado en la Maipú antes de llegar a Avenida Mexico. Fue todo un éxito donde mujeres y varones de toda edad, se acercaron al Sepave y cambiaron su loock por solo una sonrisa.

Una de las chicas, Mariana Brandán, habló con nosotros y explicó cómo se dio todo: "Todo comenzó con la Idea de mi compañera y colega Laura Tapia. Me invito el martes a an merendero llamado Agape ubicado en Maipu Norte donde se cortaron a 40 niños y adultos con el fin de brindar cortes de pelo para personas que no llegan a acceder al mismo por la complicada situación económica”.

Además, señaló: “Después de eso me dije y por qué no lo seguimos haciendo en más comedores o en centros donde se pueden concentrar personas que necesiten un cambio de loock. La idea es poder recorres esos lugares del valle central con el fin de ayudar. En nuestro caso, con un corte de pelo, que lo que sabemos hacer y de lo que vivimos”.

Habló de una publicación que se hizo viral: “Hice un aviso a través de un grupo en faceboock donde pregunté si alguien sabía o quería que pasemos a colaborar con lo que hacemos. La verdad que me sorprendió las personas que se prendieron y me felicitaron y tuvo mucha repercusión”.

No todo queda acá: “Este viernes estaremos cortando en otro comedor con mi compañera Laura. También, a través de esto, se van a prender más colegas. La idea es que el que vaya a cortarse el pelo con nosotras, se vuelva a su casa feliz”.

Para más información, Brandán puso a disposición su número de celular: 3834-399859.