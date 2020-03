Racing tiene los once confirmados para su debut en la Copa

El entrenador, Sebsatian Becaccece, parece no tener muchas dudas para el encuentro de mañana desde las 19.00 donde será televisado por Fox Sports. El plantel ya está instalado desde ayer en Merida esperando el duelo.

El DT deberá definir si Walter Montoya está en condiciones físicas de ir de entrada o si por el contrario se la juega con una cara nueva. El ex Central padece una sobrecarga desde el choque contra Newell's y es el único de los tres tocados que no está confirmado (Pillud y Rojas son fijas). De no jugar Montoya, Nicolás Reniero y Benjamín Garré pelean por un lugar. Los 11, sin confirmar hasta minutos antes del partido, serían Arias; Pillud, Sigali, Mauricio Martínez, Mena; Zaracho, Díaz, Miranda, Rojas; Licha y Reniero, Garré o Montoya. De los nombres también depende que el módulo sea 4-4-2 o 4-1-4-1.