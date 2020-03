Luis Brandoni duro contra el colectivo de Actrices Argentinas: “Cuando matan a una mujer policía no dicen nada”

Luis Brandoni tuvo una entrevista esta mañana con Ulises Jaitt, en el programa El show del espectáculo. Allí, opinó sobre la lucha de las mujeres por sus derechos y el crecimiento del feminismo en la Argentina. El actor, y también político argentino, se mostró a favor de las mujeres y el esfuerzo que ser reconocidas, respetadas y valoradas. Sin embargo, a la hora de hablar del colectivo de Actrices Argentinas, cuestionó su método para defender a las mujeres.

“No me gusta cuando se mueren otras mujeres y no las consideran mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable“, manifestó Luis Brandoni en diálogo con Ulises Jaitt. A su vez, realizó una fuerte declaración sobre el colectivo: “Éste es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas”. En la entrevista, el político también hizo referencia al movimiento de Ni Una Menos.

“Que no muera ni una mujer más. Cuando matan a una mujer policía no dicen nada. Las mujeres son todas mujeres, se juegan la vida, ¿y no tienen reconocimiento?”, cuestionó Luis Brandoni.

Si bien sorprendió su crítica, no es la primera dirigida al colectivo de Actrices Argentinas. Ángel de Brito, Flor de la V, Esmeralda Mitre, Pablo Rago y más figuras del espectáculo brindaron testimonios donde apuntaron sin pelos en la lengua al grupo feminista. El mismo nació a partir de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthes, a través de un crudo video donde la actriz relata su historia de abuso sexual. Con el tiempo, sus integrantes apoyaron diferentes denuncias y causas, entre ellas el aborto legal, seguro y gratuito.