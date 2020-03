Perpetua para el femicida de Georgina Avellaneda

Condenaron a prisión perpetua a Diego Herrera, único acusado por el femicidio de Georgina Avellaneda. La condena fue impuesta por el Tribunal de la Cámara nº 3.

Ayer, el acusado del hecho ocurrido en marzo del año pasado, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, se negó a declarar y se remitió a leer una carta donde relataba los hechos.

En el cruento escrito se refieren con detalles la muerte de Georgina: “Fue ahí que tomé una toalla vieja que estaba en la pileta. Ella estaba afirmada con un codo en el lavarropas, entonces le puse la toalla en el cuello ahorcándola y le dije ‘si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie’. La hice para atrás y, al querer zafarse, ella se hace para atrás y cae pesadamente, pegando su cabeza en el contrapiso. Allí la apreté fuerte con mi mano en el cuello y la arrastré hasta el fondo, dejándola detrás de una planta. Luego, regresé a donde ella había caído para echar agua porque había quedado sangre”. “Luego -continúa la declaración de Herrera-, cerré con candado la puerta del lavadero y volví a donde estaba ella. Tomé la toalla, la mojé y le limpie la cara para que cuando la encuentren, la encuentren bonita. Le besé los labios y le dije ‘perdón gordita’. Luego, me fui por el mismo lugar que había ingresado por el fondo de la propiedad. Me siento arrepentido por todo lo que hice y le pido disculpas a la familia”.