Marcharon por Agustín y reclamaron justicia

En la mañana de hoy se concretó la marcha que protagonizaron familiares y amigos de Agustín Rasguido, el joven asesinado en Bañado de Ovanta. El reclamo de justicia se trasladó a nuestra ciudad Capital, mientras siguen esperando que el sindicado como autor del crimen sea detenido.

Ayer en Cámara Gesell la adolescente y ex novia de la víctima, confirmó que realizó un llamado donde invitaba a la víctima a encontrarse con Elías Nieva. Esto fue confirmado por la madre de Agustín, quien se hizo presente ayer durante el trámite. “Lo que me comentó la abogada fue que ella reconoció que sí lo llamó a Agustín -la siesta del 25 de diciembre de 2019, cuando lo asesinaron de cuatro disparos- para que se vieran y arreglaran el conflicto con Elías. Pero que ella no sabía que Elías lo haría así. Es decir, que llevaría un arma y mataría a Agustín” contó.