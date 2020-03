La adolescente declaró y reconoció que “llamó a Agustín para que arreglara el conflicto con Elías”

Tal como fuera informado en exclusiva por este diario, ayer durante gran parte de la mañana, se llevó a cabo en el edificio del Cuerpo Interdisciplinario Forense la audiencia de declaración en cámara Gesell a la adolescente de 15 años -los datos personales se reservan por su condición de persona menor de edad- en el marco de la causa que investiga la Fiscalía Penal Juvenil por el homicidio de Agustín Rasguido, hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Bañado de Ovanta y por el cual Elías Nievas, de 19 años, sindicado como el principal sospechoso de ser el autor del crimen, se encuentra prófugo.

De la medida participó el fiscal de la causa, Dr. Guillermo Narváez y los abogados defensores tanto de la querella en representación de la madre de Agustín como así también el abogado de la adolescente en cuestión.

En diálogo con LA UNION, Verónica, la madre de Agustín quien viajó desde Santa Rosa a esta ciudad Capital para participar de la declaración junto a su abogada, contó que, finalmente, no pudo ingresar. “Estábamos en la sala de espera y no me pude contener y le recriminé a esta chica lo que hizo con mi hijo. Ahora tengo que esperar unos días para que le entreguen a mis abogados la desgravación de lo declarado en la cámara Gesell por esta chica”, explicó.

Asimismo, contó que si bien no pudo ingresar a la audiencia, su abogada le comentó al finalizar aquella que, a líneas generales, la adolescente habría inculpado de todo lo ocurrido a Elías.

“Lo que me comentó la abogada fue que ella reconoció que sí lo llamó a Agustín -la siesta del 25 de diciembre de 2019, cuando lo asesinaron de cuatro disparos- para que se vieran y arreglaran el conflicto con Elías. Pero que ella no sabía que Elías lo haría así. Es decir, que llevaría un arma y mataría a Agustín” contó.

“Continúa burlándose. Los mensajes de los celulares son más que claros. Ellos -por la adolescente y su novio Elías- lo venían planeando al homicidio. No fue un enojo del momento” aseveró Verónica, quien agregó dolida “semejante lacra esta chica.

Crié a mi hijo inculcándole respeto y valores hacia los demás y cómo debía también él respetarse y valorarse para que sea un hombre de bien. No para que una lacra planeara quitarle la vida cobardemente con el otro lacra.

Esa niña tiene una mente de asesina, un corazón sin sentimiento. Es un mal ejemplo para una sociedad como la de Bañado de Ovanta, que es un pueblo pequeño, donde no hay adolescente con esa mentalidad ni violento, ni que se muevan con armas.

Para qué con arma. Esa no es la forma de dar solución a ningún conflicto” finalizó dolida la mujer.

Detención

Por otro lado, ayer se supo de fuentes judiciales que el fiscal penal juvenil, Dr. Guillermo Narváez, ordenó la detención de un adolescente acusado de haber agredido salvajemente al dj de un local bailable de la zona alta de la ciudad. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 15 de febrero.

Según se conoció, tras la realización de la rueda de reconcimiento de personal llevada a cabo semanas atrás y la acumulación de otras pruebas documentales, el fiscal resolvió imputarle al adolescente, de quien se reservan sus datos personales, el delito de “lesiones graves doblemente calificadas por alevosía y por placer”.

Según explicó a la prensa, “se reunieron los elementos probatorios suficientes para alcanzar el grado de sospecha” para solicitar la detención del chico.