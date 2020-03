El imputado no declaró y se leyó su declaración anterior: “Le besé los labios y le dije perdón gordita”

Mientras la conmoción por el horrendo crimen de Brenda Micaela Gordillo moviliza a los catamarqueños, ayer un hombre, Diego Herrera, se sentó en el banquillo de los acusados por el femicidio de Georgina Avellaneda. Hecho ocurrido en marzo del año pasado, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La audiencia inició minutos después de las nueve de la mañana, en el recinto de la Cámara Penal Nº 3, acompañado por su abogado defensor, el imputado escuchó la lectura de la requisitoria de elevación a juicio para luego sentarse ante los jueces del tribunal. El presidente, Dr. Marcelo Soria, le preguntó entonces a Herrera si iba o no a declarar, ejerciendo así su derecho de defensa. A lo que, recomendado por su abogado defensor, el imputado respondió que no. Seguidamente, por secretaria se dio lectura a la declaración que el imputado efectuó a los días de ser detenido, en abril del año 2019, ante el fiscal de la causa, Dr. Mauricio Navarro Foressi.

“... entré al lavadero y allí estaba ella. Arrimada al lavarropa, me acerqué y me puse atrás. Cuando ella me vio, se sorprendió y le pregunto si podía bañarme. Me dijo que si, pero que lo hiciera rápido (...). Le dije ‘dejame que vuelva a la casa, estoy cansado de esta situación de andar en la calle’ (...) que me diera una oportunidad más. A lo que me responde que no. ‘Sos un loco, no vas a cambiar más’ (...). Le supliqué que me iba a poner las pilas, que iba a hacer las cosas bien y ahí le dije ‘decime la verdad, vas a volver con Carlos’. Ella me respondió ‘es verdad’, pero con una diferencia que Carlos no iba a vivir en la casa. Fue ahí que tomé una toalla vieja que estaba en la pileta. Ella estaba afirmada con un codo en el lavarropas, entonces le puse la toalla en el cuello ahorcándola y le dije ‘si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie’. La hice para atrás y, al querer zafarse, ella se hace para atrás y cae pesadamente, pegando su cabeza en el contrapiso. Allí la apreté fuerte con mi mano en el cuello y la arrastré hasta el fondo, dejándola detrás de una planta. Luego, regresé a donde ella había caído para echar agua porque había quedado sangre”. “Luego -continúa la declaración de Herrera-, cerré con candado la puerta del lavadero y volví a donde estaba ella. Tomé la toalla, la mojé y le limpie la cara para que cuando la encuentren, la encuentren bonita. Le besé los labios y le dije ‘perdón gordita’. Luego, me fui por el mismo lugar que había ingresado por el fondo de la propiedad. Me siento arrepentido por todo lo que hice y le pido disculpas a la familia”, concluyó.

Tras la lectura, se escuchó en la sala a los cinco testigos citados para la audiencia, quienes, a líneas generales, relataron el maltrato que sufría Georgina por parte del imputado. Declaraciones que complicaron aún más la situación de Herrera. Luego, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio para hoy, donde continuará con más testigos.