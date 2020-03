D´Agostini: “Me gusta estar siempre peleando arriba”

El fin de semana, comenzó el Campeonato Argentino de Rally en Toledo, provincia de Córdoba. El que tuvo una actuación destacada fue Augusto D’Agostini, que salió segundo dentro de la categoría RC2 junto a su navegante, Vicente Andreatta.

El piloto local, una vez que culminó la competencia, habló con Botineros: “La verdad que no me esperaba comenzar así. Estoy muy contento por lo que hicimos, fue una carrera difícil. Le intentamos pelear mano a mano a Fede (Villagra)”.

Además, fue autocrítico: “Cometí errores de principiante, pero son cosas que pueden pasar. Lo importante es que comenzamos bien y sumamos para arrancar de la mejor manera el campeonato”.

Sobre los elogios por parte de Villagra: “La verdad que me felicitó, es muy grato que un gran campeón de Rally, de motos, venga y te felicite. Me dijo que le costó mucho porque me le tiré en todos lados fuerte porque sabía que se me venía”. Y agregó: “Eso nos da la pauta que el ritmo nuestro es muy bueno y vamos a tratar de seguir así para estar siempre delante de él’’.

Cerró hablando de lo que viene: “Vamos a buscar de mejorar y estar adelante, no quiero bajarme, me gusta estar peleando y eso voy a tratar de seguir arriba. Todo lo voy a lograr con mucho entrenamiento y práctica”.