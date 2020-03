“Me mato yo o la mato a ella”, habría dicho Naím a un amigo

Un importante testimonio comienza a sonar por estas horas, y planta el ingrediente de la premeditación en la escena del crimen de Micaela Gordillo. El mismo es revelado por Infobae y habla sobre lo que le habría indicado por Naim a un amigo que fue uno de los pocos con quienes tuvo contacto luego del crimen y quien ya habló ante la Justicia.

Este es su testimonio:

“Nair me había contado que la chica le había dicho que estaba embarazada. Incluso ella le había mandado una foto de un test de embarazo y hasta unos estudios a su nombre. Naim se había puesto muy nervioso. Hace algunos días me dijo: ‘Me mato yo o la mato a ella’. Yo le dije que estaba loco, que no se mande ninguna cagada. Incluso me pidió plata pero no le di. Jamás pensé que podía pasar algo así”, relató a la Justicia el amigo del acusado.

Luego siguió su relato con lo qué pasó la mañana de la confesión: “Me tocó el timbre muy temprano, yo estaba durmiendo. Me dijo “La cagué, la maté”. No entendía nada, nunca imaginé algo así por como era él, súper tranquilo. Lo mandé a cagar y le dije que se vaya a dormir”.

Luego del contacto con su amigo, Vera fue a la casa de sus padres. Una vez en la casa familiar, que queda a la vuelta del departamento que se convirtió en la escena del horror, Naim Vera le relató a su familia lo que había hecho. Llamaron a un abogado cercano a ellos y decidieron finalmente entregarlo a la Policía provincial.

En la comisaría, el femicida dio su versión de los hechos ante los policías. Pero, además, intentó mentirles. Les dijo que la víctima se había caído de las escaleras y que había descartado el cuerpo por miedo a que lo inculpen. Esta versión quedó totalmente descartada en la autopsia que se le practicó al cuerpo de Brenda. El estudio habla claramente de una asfixia y de ausencia de golpes. En lo único en lo que no mintió Vera fue en los lugares donde había descartado los restos de su víctima. Se los marcó con precisión a los investigadores.

El mejor amigo no fue el único en hablar. La versión del falso embarazo está presente en varios de los testimonios de los amigos de Vera, aunque hasta el momento los investigadores no pudieron comprobarlo fehacientemente, ya que por ahora no se encontraron ninguno de los celulares. Ni de la víctima ni del victimario. El joven detenido no tenía un celular funcionando porque, según contó, se le había roto y el de Brenda no aparece". (Fuente Infobae)

Recordemos que se está realizando un procedimiento sobre Ruta 4, para poder dar con uno de estos celulares.