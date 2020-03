Horóscopo para hoy

Aries

Vayan tranquilos arianos a las reuniones del día. Es ésta una jornada apta para todo lo que sea firmas o consolidaciones laborales. No apuren respuestas en el plano afectivo. Saber dar tiempo a cada cosa en su tiempo y lugar. La ansiedad no es buena consejera nunca.

Momento de color: amarillo fuerte.

Tauro

Se clarifican situaciones que molestaban en el área laboral. Los puntos en común con personas de la familia ayudarán a proyectar decisiones en conjunto. Compenetración y ganas en las parejas, las cosas tienden a mejorar con mayor comprensión y sensación de mayor confianza.

Momento de color: magenta.

Géminis

Culmina una etapa importante en el área laboral, se abren paso a cosas nuevas y más provechosas. Estén atentos a los cambios. Podría convenirles tratar de expandir los contactos sociales. No permitan que la rutina diaria corte sus sueños, evalúen sus vínculos de pareja.

Momento de color: azul marino.

Cáncer

Hay que reconocer que no siempre podemos, reciban sin vergüenza la ayuda ofrecida. Logran reintegrarse con sus parejas, traten de mantener la buena predisposición. Todo es cuestión de tener ganas de que las cosas se hagan bien y de que el trabajo también sea un placer.

Momento de color: verde claro.

Leo

Leoninos posibles citas para entrevistarse con alguien importante en el aspecto profesional. No desesperen si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan cierta demora. Darle a las cosas su real importancia, procuren no discutir en el plano afectivo.

Momento de color: magenta.

Virgo

Procuren controlar el estado angustioso que les generan algunas demoras de respuestas en el trabajo. Sepan esperar, habrán otras puertas que se abren. Es una buena jornada para todo lo afectivo. Aprender a separar las cosas ayuda a poder manejarse con mayor claridad.

Momento de color: rosa.

Libra

Saldrán de proyectar a concretar algo muy importante para ustedes. Crean en lo que ven. Llegaría una persona a sus vidas que podría cambiarles la manera de sentir. Desafío emocional. No olviden que somos libres de elegir en las diferentes circunstancias que la vida nos propone.

Momento de color: plateado.

Escorpio

Una sorpresiva vuelta de rumbo en proyectos que tenían con personas del entorno. Esperen la definición de esa persona pero sin desesperar. Encuentros interesantes en el plano social. Trabajen no destruirse a causa de actitudes negativas de los demás.

Momento de color: aguamarina.

Sagitario

Resultados positivos en situaciones que los angustiaban. Los verdaderos amigos les demostrarán cuánto los quieren. A veces el ánimo baja, hoy no se permitan tirar cosas por la borda. La impulsividad en las reacciones frente a determinados hechos es negativa, calma.

Momento de color: anaranjado.

Capricornio

Podrían generarse enfrentamientos por diferentes puntos de vista que es normal tener. Traten de asegurar que sus conceptos son los indicados sin dar paso a la discordia. Logran vencer una actitud suya que no resultaba beneficiosa para ustedes. Los cambios positivos personales son maravillosos.

Momento de color: carmesí.

Acuario

Todo lo positivo de una reunión se lo llevarán a casa. Noticias más que alentadoras en el plano laboral. Una determinación de las parejas los hará pensar y replantearse cosas. A veces el otro no sabe cómo hacernos entender algo que no vemos, siempre hay que dar la oportunidad.

Momento de color: ámbar.

Piscis

Día agitado por la cantidad de trámites que deben hacer. No distraigan su atención de ese objetivo que tienen en el plano laboral, pongan sus energías en lo que desea tan profundamente. Saber que todo es energía y que es importante saber manejar la propia.

Momento de color: lila.