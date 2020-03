La joven murió asfixiada por el detenido, luego la quemó y desmembró, según lo develó la autopsia

Con el paso de las horas del espeluznante hallazgo del cuerpo desmembrado y quemado de la joven Brenda Micaela Gordillo, la investigación judicial continúa avanzando y se conocieron nuevos datos. Todo apunta a Vera, quien si bien “confesó” haberla matado, dicha declaración no es válida puesto que se realizó ante la Policía sin la presencia del fiscal. Hasta el cierre de esta nota, el joven de 19 años contaba con la asistencia de un defensor oficial. Por la tarde, familiares y amigos de la joven marcharon pidiendo justicia (ver en la contratapa).

LA UNION pudo conocer de voceros de la causa que en horas de la madrugada del lunes finalizó en la morgue del Cementerio Municipal la autopsia al cuerpo de Brenda Micaela el que, según trascendió, solo no tenía quemada la cabeza y “fue reconocida por una tía” indicó un vocero.

La pericia ordenada por el fiscal permitió conocer la causa de muerte de Brenda Micaela y así descartar varias versiones que se tejieron durante la jornada del domingo.

Si bien Naim habría dicho al presentarse espontáneamente ante la Policía que la chica -a quien conoció en el mes de diciembre, pero con quien no tenía una relación sentimental estable- había muerto tras rodar por la escalera, el médico forense estableció que la causa de muerte fue “asfixia por sofocación”, es decir, que en medio de la discusión -lo que también fue manifestado por el joven- Naim habría tomado un trapo -se desconoce qué especificamente- y se lo colocó en la boca a Brenda, impidiéndole que pudiera respirar.

Luego de que muriera asfixiada, siempre según las piezas del rompecabezas que empiezan a develarse por las pericias y resultados de otras medidas probatorias llevadas adelante por los investigadores, el detenido tomó el cuerpo de Brenda Micaela, al que previamente habría rociado con un líquido inflamable, y lo colocó dentro de un chulengo, donde lo prendio fuego, en el departamento de calle Ayacucho, tal como lo informó en su edición de ayer este medio.

Seguidamente, y a pesar de que algunas extremidades se habían quemado, el detenido desmembró el cuerpo de la joven y lo colocó en recipientes que luego trasladó en la camioneta de sus padres hasta la Ruta Provincial Nº 4 a la altura del kilómetro 17, donde los enterró.

Investigación

El paso de Naim Vera por el Puesto Caminero de Las Rejas, con destino al lugar donde intentó deshacerse del cuerpo de Brenda, quedó registrado. Según la información brindada por el fiscal de la causa, Vera se conducía solo en el vehículo.

Otras pericias sobre la que trabajaban los investigadores son las biológicas. Es decir, las muestras levantadas tanto en el vehículo como en el domicilio donde ocurrió el espeluznante crimen el domingo a la madrugada. Según trascendió, el fiscal aguarda poder contar con todos estos resultados para fijar la fecha para imputar e indagar a Naim Vera.

En ese mismo orden de ideas, los voceros señalaron que si bien el fiscal no descarta ninguna imputación, la no existencia de una relacion sentimental entre víctima y victimario y, teniendo en cuenta que la joven murió antes de ser quemada y desmembrada, la figura del femicidio no sería muy fuerte. Por el momento y teniendo en cuenta los “requisitos” que prevé la ley, el caso podría encuadrarse en el delito de homicidio.

Inspección corporal

Otro diligenciamiento judicial llevado a cabo durante la mañana de ayer fue la inspección corporal al detenido.

Según trascendió, el legista habría detectado en las extremidades y parte del rostro de Naim lesiones (rasguños) que serían compatibles con lesiones defensivas. Es decir, que antes de ser asfixiada, Brenda Micaela habría luchado por su vida.

Dolor

Alam es uno de los tres hemanos de Brenda Micaela, quien junto a la joven y a su madre vivían en una vivienda de la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo.

Ayer a la madrugada, mientras esperaban que en la morgue concluyera la autopsia, el joven tuvo un breve diálogo con la prensa y manifestó su desconsuelo e indignacion por lo que le sucedió a Brenda.

“No tengo palabras, nunca me imaginé esto. Lo único que quiero es justicia. No sé qué clase de gente es la familia de esta persona, no los conozco. Pero no oculten esto, los familiares, los padres, que se hagan cargo. Esta persona, lo que hizo, no tiene nombre. Es un monstruo. No se merece que nadie lo esté defendiendo ni ocultando nada de lo que hizo”, dijo el hermano, quien agregó: “Brenda estaba siempre para todos. Salió el sábado a la noche y no volvió. Nos enteramos a las cuatro de la tarde (...). Mi mamá me llamó, yo fui y me di con esta terrible noticia que todavía no puedo creer”.