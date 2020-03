Becados de Salud cortaron calle en reclamo pagos pendientes

"Nos tienen con vueltas", refieren los becados del Ministerio de Salud que en estos momentos cortan calle Chacabuco y Caseros. Denuncian que llevan tres meses sin recibir sus haberes. "Que se acabe la burocracia porque de esto vivimos", indicaron. Los montos de las becas rondan entre los $5000 y $10.000. Comentaron que llevan reclamando el pago pero que desde el organismo acusan que los fondos están trabados.

"Hoy nuestros hijos no pudieron llevar nada a la escuela porque no tenemos para darles y eso no es justo", acusó otra empleada. "Nosotros sostenemos en gran medida el sistema de Salud y nos tratan como si lo que reclamamos, no nos correspondiera", apuntó.

Aguardan respuesta de las autoridades del Ministerio.