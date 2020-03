Dique de Motesgasta: se ahogaron los dos jóvenes que eran buscados

El lamentable desenlace se dió en las últimas horas y tuvo como víctimas a dos personas de entre 26 y 14 años, cuya identindades no fueron confirmadas por las fuerzas policiales que intervinieron en la búsqueda. Aunque en la tarde ayer, circulaban dos nombres, los mismos no hya confirmación que se trate de estas mismas personas. En cuantoa a los hechos, una de las versiones indica que los dos jóvenes se habrían encontrado realizando trabajos con una antena en las inmediaciones y por el intenso calor se habrían llegado al dique a refrescarse por medio de un bote o balsa. Al ser llevado por el viento y la corriente, y por no contar con remos, optaron por tirarse al agua pero no lograron llegar a la orilla.

Personal de la Comisaría de Icaño estuvo a cargo de la búsqueda e intervino la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial a cargo de Virginia Duarte Acosta, quien solicitó de inmediato la presencia de Bomberos de la Policía de la Provincia, y Grupo Especial de Rescate (GER).