Salud desmiente caso de Coronavirus en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia descartó, mediante comunicado, el rumor de un caso de coronavirus en la provincia. Enfatizó sobre que "no significó ningún caos en el Hospital" y se solicitó "seriedad" a los medios de comunicación en el manejo de esta información.

El anuncio oficial indica en cuanto al supuesto paciente que "ante rumores de un supuesto caso de Corona virus en Catamaraca, el Ministerio de Salud informa que no son ciertos. Ingresó al Hospital San Juan Bautista un paciente que consultó con cuadro de tos, congestión nasal y fiebre. No tiene signos físicos de cuadro complicado ni de riesgo. Los estudios realizados en guardia son normales y se encuentra en su casa haciendo reposo".

Respecto a la difusión del caso y el cuidado sobre este tema, comentaron "esta situación de sospecha no significó ningún caos en el Hospital, ni por las características del cuadro clínico y ni por los antecedentes epidemiológicos, por lo tanto no entró en ningún protocolo ya que no cumplía con ninguno de los criterios de caso sospechoso. Pedimos a la prensa en general ser serios y consultar a las autoridades correspondientes ante situaciones como esta. Se les brindará siempre la información oficial al momento. No es bueno generar pánico en la comunidad con rumores, muchas veces sin fundamentos".