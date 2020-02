A puro ritmo en la noche de Fray de Carnaval

Con masiva convocatoria y en un renovado corsodromo sobre ruta 1 en la localidad de la Carrera, se vivió a pura fiesta la primera noche de Fray de Carnavales.

Con el acompañamiento del Ministro de Turismo y Cultura de la Provincia Luis Mauvecin, el senador, oscar Vera, los concejales Romero, Acosta, Segura y Guerrero, la intendenta de valle viejo Susana Zenteno y su señora esposa e hijas del intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, hacia la apertura del evento recibiendo de manos de los concejales, el instrumento legal que declara al evento de interés Turístico y Cultural.

Para iniciar los festejos se realizó la tradicional ceremonia de desentierro del Pujllay, de la cual participaron niños y jóvenes de la Localidad de La Carrera y el taller municipal "Danzares" a cargo del profesor Agustín Molina.

El espectáculo tuvo continuidad con la multitudinaria actuación del cuerpo de baile y acrobacia en tela, integrado por niños, jóvenes y adultos mayores de todo el departamento, coordinado en su totalidad por los bailarines y coreógrafos de Bailando por un Sueño, Leo Piccinatto y Silvana Bosio, quienes desplegaron todo su talento y elegancia al ritmo del carnaval, salsa y murga entre otros ritmos.

El colorido y el ritmo de las batucadas, no tardaron en llegar, por que la batalla de batucadas enfrentaría a Machaca, Baturda, Candombe percusión, La locura, Zeus, Ohana, Kalimba y el estilo quienes realizaron un maravilloso despliegue escénico, donde se consagraría campeón de la batalla “La Locura”, jóvenes que llegaron a Fray Mamerto Esquiú desde el barrio de Villa Cubas.

Al finalizar la batalla y por primera vez en los festejos de carnaval, se eligió a el/la mejor pasista, dejando de lado la tradicional elección de la reina del carnaval, brindando así inclusión igualdad de oportunidades tanto a hombres como a las mujeres, resultando mejor pasista el representante de Candombe Percusión, Diego Brizuela de 28 años.

El jurado estuvo integrado por Mauro de Sousa, la concejal Susana Acosta, la Dra. Fabiana Gomez, Leo Piccinattos y Silvana Bosio, quienes además acompañaron a Ferreyra en la entrega de premios.

El broche de oro lo puso la banda de cumbia La Kuppe, quienes con toda la onda y el mejor ritmo de su repertorio hicieron vibrar a toda la corsodromo.

Primer Carnaval Inclusivo. (El otro carnaval)

Es importante mencionar que esta edición renovada de Fray de Carnavales en ruta provincial n°1, realizo por primera vez la elección de el/la mejor pasista, no tan solo para crear igualdad de genero entre los participantes, si no para dejar de lado los estereotipos de la belleza femenina, destacando así las capacidades y no tan solo la estética.

Además lo mas imponente de la noche, fue la participación de la murga de los adultos mayores, quienes formaron parte de la apertura, pero que además tuvieron un lugar reservado para su comodidad, al igual que las personas con discapacidad .

Fray de Carnavales tendrá continuidad este sábado desde las 20.00hs. Con la conducción de Hernán Drago y el tradicional desfile de Murgas comparsas y batucadas.

Este evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Catamarca, Vice gobernación a cargo de ing. Dusso, la Secretaría de Cultura y el ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.