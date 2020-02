"René": la nueva canción de Residente que emocionó a todos en las redes

Infancia, carencias, familia, amigos, giras y fama, son algunos de los tópicos que toca Residente en el tema que lleva su nombre “René”. El clip, que dura poco más de siete minutos y medio se corona con la aparición de su hijo con Soledad Fandiño, Milo, de cinco años.

Aunque ya no está en pareja con el músico, la ex Bailando compartió el video a través de su cuenta de Instagram bajo el título: “Siempre familia”. En la cuenta oficial de Youtube del ex Calle 13, ya obtuvo más de dos millones y medio de reproducciones, en menos de un día.

“Mañana me conocerán más personalmente, mañana les presento a Milo”, escribió Residente en su cuenta de Twitter el miércoles anunciando el tema, junto con una foto de él y el pequeño de espaldas.

Milo, que nació en agosto del 2014 aparece hacia el final del clip con una camiseta de baseball que lleva su nombre y una gorra y al ver a su padre, que está vestido así también, se acerca a él y lo abraza con cariño y éste lo alza. Se trata de la primera aparición del pequeño, ya que desde que nació sus padres nunca lo mostraron públicamente en eventos, ni en notas de revistas y mucho menos en sus redes sociales.

Antes de lanzar el tema, Residente confesó que se trata de la "canción más importante de su vida" .

"Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", contó en su cuenta de Twitter para presentar la canción.

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", explicó.

El video fue filmado en Trujillo Alto, su lugar de nacimiento en Puerto Rico.

"En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Sólo me queda lo que tengo, no sé pa'' donde voy pero sé de donde vengo", reza una parte del tema.