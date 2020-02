El acusado de asesinar a su pareja no declaró, pero los testigos comprometieron su situación

Tal como estaba previsto, ayer dio inicio en la Cámara Penal Nº 3 el juicio que tiene en el banquillo de los acusados a Ángel Custodio “Tico” Quinteros, de 62 años de edad, quien debe responder por el femicidio de su pareja, Susana Villagra.

Poco después de las 9.00 de la mañana, el debate inició con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio. Antes las partes y con el imputado sentado en la sala, se leyó por secretaria el hecho y la imputación, “homicidio de mujeres a manos de hombres con quienes mantenían o habían mantenido una relación de pareja”.

Luego, el presidente del tribunal le dio la palabra al imputado, quien haciendo uso de su derecho y por recomendación de su abogado, el Dr. Orlando del Señor Barrientos, guardó silencio en la sala.

Testigos

Ante la negativa del imputado de prestar declaración, los magistrados iniciaron la ronda de testigos. En la primera parte del debate, fueron tres los vecinos de Susana que desfilaron en la sala. A líneas generales, los testigos fueron coincidentes en sus dichos al relatar la escalofriante escena con la que se encontraron aquella tarde cuando fueron a la casa de la mujer, en la localidad de Las Tunas, y la hallaron golpeada, pero “aún con vida”. El último de los tres testigos, un hombre de 83 años, precisó sin fisura en sus dichos que no solo vio a Susana golpeada y ensangrentada, sino que también cuando se acercó a la vivienda fue porque el imputado le gritaba “Vení, la maté a Susana”. También declaró la hija de la víctima.

El juicio pasó a un cuarto intermedio para hoy. La querella particular insistió con la comparecencia de una testigo, compañera de trabajo de la víctima, quien ayer no se presentó. Según la parte, su testimonio es fundamental puesto que la instrucción contó que Susana era víctima de violencia de género: “llegó golpeada en más de una oportunidad al trabajo. Ella decía que quería irse, pero no podía” serían partes de los dichos que la testigo brindó en la etapa de instrucción de la causa.

El 27 de marzo del 2019, en horas de la tarde, en la localidad de Las Tunas, departamento Santa Rosa, Susana Villagra había sido golpeada salvajemente por su pareja, Ángel Custodio “Tico” Quinteros. De inmediato, los vecinos llamaron a la Policía y, en breve, llegó la patrulla y la ambulancia del hospital zonal. Ambos fueron cargados en la unidad de salud y trasladados de urgencia al Hospital San Juan Bautista de esta ciudad Capital, pero lamentablemente Susana Villagra falleció en el camino.

Su agresor, su pareja, llegó con vida al centro de salud, pero en estado grave, permaneciendo internado hasta cuatro días después, cuando recibió el alta médica.